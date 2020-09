V sanatoriu Topas v Holicích je nakažených 102 lidí

"Bez komentáře," řekl na dotaz ČTK majitel sanatoria Alexander Kučera a zavěsil.

První nakažení byli v zařízení potvrzeni ve čtvrtek 10. září, začalo plošné testování a během víkendu jejich počty vzrostly na 102. "Zatím nebyla u žádného z indikovaných nutná hospitalizace, průběh choroby je spíše mírný. Zařízení je poměrně izolované od veřejnosti, takže nehrozí šíření do okolí. Od 3. září tam byly už zakázány návštěvy, režim se v tomto smyslu nemění," řekl ČTK Netolický. Hasiči budou celé zařízení dezinfikovat.

Podle Netolického se nákaza v sanatoriu rozšířila při muzikoterapii, které se klienti účastnili. "Nelze s jistotou říci, že nákazu přinesli ti, kteří muzikoterapii prováděli. Když klienti zpívali, pravděpodobně v uzavřeném prostoru, tak se nákaza rozšířila," řekl ČTK Netolický.

Podobně se nákaza rozšířila zřejmě také v soukromém domově důchodců Beránek v Úpici na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji. Zdrojem nákazy v Úpici byla podle hygieniků pravděpodobně návštěva dvou muzikoterapeutů na konci srpna. Onemocnění hygienici zjistili nejprve u nich a v dalších dnech u klientů a pracovníků domova. Postupně se nákaza rozšířila také do škol. Ve čtvrtek 10. září bylo v domově v Úpici 45 případů, z toho bylo 31 klientů a 14 zaměstnanců.

Pardubický kraj nabídl městu z krajských hmotných rezerv osobní ochranné prostředky a pomůcky. "Zařízení funguje, o klienty je postaráno," řekl ČTK Netolický.

Všem, kteří přišli do kontaktu s nakaženými, byla nařízena karanténa. Podle hejtmana zatím nebylo nutné povolat k výpomoci v sanatoriu armádu. "Je to soukromé zařízení, je to na zodpovědnosti zřizovatele. Zatím nemám informace, že by měla být armáda povolána," řekl ČTK Netolický.

Sanatorium Topas v Holicích je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ubytování klientů je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 185 lůžek, uvádí se na webu sanatoria.

Podle Krajské hygienické stanice v Pardubicích bylo k dnešní 18:00 v Pardubickém kraji potvrzeno od začátku pandemie 1318 nákaz. Aktuálně nemocných bylo v podvečer v kraji 618, nejvíce, 247, v okrese Pardubice. Na Svitavsku bylo aktivních případů 172, na Chrudimsku 111 a na Orlickoústecku 88. Vyléčených z nákazy bylo k dnešku v kraji 687 a 13 lidí v souvislosti s koronavirem v regionu zemřelo, vyplynulo z dnešních údajů krajských hygieniků.