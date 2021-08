V sobotu přibylo stejně nakažených jako před týdnem, R je stále vyšší než jedna

Klíčovým ukazatelem při šíření nákazy je také počet lidí s covidem-19 v nemocnicích, který se v posledních dnech výrazně nemění. Poslední prázdninovou sobotu bylo hospitalizováno 57 nakažených, z toho 11 bylo ve vážném stavu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, je dál 13, předtím řadu dnů stagnovalo na hodnotě 12. Velké rozdíly ale zůstávají mezi kraji i okresy. Reprodukční číslo k dnešku je stejně jako předchozí den 1,04. Pokud je větší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hodnotou zpomaluje. V poslední době se tento sledovaný ukazatel pohybuje těsně kolem této hranice.

Počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích, se ve všední dny tohoto týdne pohyboval kolem 65. O víkendu klesl na 57, podobně jako minulou sobotu. Před rokem ve stejnou dobu vyžadovalo nemocniční péči skoro třikrát víc pacientů s covidem.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30.402 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. Na tento týden zatím připadá šest úmrtí.

Počet úmrtí, hospitalizací i závažných průběhů onemocnění výrazně snižuje očkování. Zdravotníci v sobotu naočkovali v celé zemi proti koronaviru přes 8200 lidí, v mezitýdenním srovnání zhruba o šest tisíc méně, údaje za uplynulý den se ale mohou ještě zvýšit. Dokončené očkování má nyní v republice - po osmi měsících vakcinace - přes 5,6 milionu lidí, tedy víc než polovina všech obyvatel. Cílem je dosáhnout plného očkování minimálně u 70 procent populace. Očkovat se je nyní možné od 12 let.

Vláda v pondělí bude jednat o tom, kdo by měl dostat třetí dávku očkování proti covidu-19. Řídit se hodlá postojem odborných společností, podle nichž by další posilující dávku potřebovali například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, klienti domovů pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

S nynějším návratem lidí z dovolených a dětí z prázdnin bude epidemie covidu-19 podle odborníků sílit. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by ale nadcházející vlna neměla být tak silná jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to díky očkování i značnému počtu lidí, kteří už covid prodělali.