V Uherskohradišťské nemocnici je covid-19, nákaza se šířila i na svatbě

"Neprodleně byla nařízena protiepidemická opatření a probíhá trasování osob v rizikovém kontaktu. Epidemiologickou situaci nadále monitorujeme," uvedla Ševčíková.

Mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant dnes ČTK řekl, že v Uherskohradišťské nemocnici se nakazilo 13 lidí, a to tři pacienti a deset členů personálu. Nákaza se podle něj objevila na rehabilitačním oddělení. Tři nakažení pacienti spolu leželi na pokoji, kvůli symptomům se u nich udělaly testy, které potvrdily nákazu koronavirem. Nemocnice poté vyhledávala možné kontakty a testovala, první výsledky byly v neděli. Nemocnice bude testovat minimálně stovku zaměstnanců, polovina z nich je již otestovaná. "Výsledky budeme mít průběžně, nějaké zítra, další pak v následujících dnech," uvedl Havrlant. Nakažení pacienti mají podle Havrlanta mírné nebo žádné příznaky, přesunuti byli pro jistotu na infekční oddělení.

V nemocnici podle něj není uzavřeno žádné oddělení, na rehabilitačním oddělení jsou nadále stávající pacienti, ale nepřijímají se noví. Nedělají se také plánované operace velkých kloubů, protože by pacienti poté neměli být kam přeloženi. Akutní péče však není omezena.

V nemocnici nadále platí zpřísněná hygienická opatření, tedy povinnost nosit roušky v budovách i ve venkovním areálu a zákaz návštěv. "Znovu apelujeme na pacienty, aby nosili roušky v celém areálu, soustředili se na důsledné dodržování hygieny rukou. Znovu připomínáme, že pokud mají pacienti potíže, jako je teplota, dušnost, ztráta čichu, kašel, střevní potíže, aby nepřicházeli do nemocnice a kontaktovali svého obvodního lékaře," uvedl ředitel nemocnice Petr Sládek. Vedení nemocnice zvažuje, že hospitalizovaní pacienti si budou muset při kontaktu s personálem nasadit roušku. "Není totiž v lidských silách zajistit, aby do nemocnice nepřišel bezpříznakový pacient, který má covid a přijde do kontaktu s jinými pacienty a personálem," uvedl Sládek.

Koronavirus se v nemocnici objevil i v polovině července na pooperační jednotce intenzivní péče (JIP), pozitivní byl tehdy jeden pacient a deset zdravotníků. Nemocnice JIP uzavřela, v karanténě byly tři desítky zaměstnanců, zastavila také příjem na interní JIP, kam směřovaly některé kontakty. "Otestováno bylo tehdy přes 200 zaměstnanců. Situace se postupně zklidňovala, na konci července byl provoz obou pracovišť v plné míře obnoven. Po dobu výpadku se o pacienty, kteří potřebovali pooperační intenzivní péči, staraly nemocnice ve Zlíně a Kroměříži," uvedl Havrlant.

Ve Zlínském kraji je podle hygieniků k dnešku od začátku pandemie 635 případů onemocnění covid-19, z toho čtyři úmrtí, 466 lidí bylo vyléčeno. "V současné době je evidováno 27 potvrzených případů onemocnění covid-19 na Kroměřížsku, 73 na Uherskohradišťsku, 19 na Vsetínsku a 46 na Zlínsku. Aktuálně je tedy ve Zlínském kraji celkem 165 nemocných," uvedla Ševčíková.