V Ústeckém kraji pokračují převozy nakažených pacientů jinam

Převozy pacientů začaly v kraji před týdnem, kdy se výrazně snížila kapacita nemocnic v kraji. Covidových lůžek mezitím přibývá, vznikají přeměnou nevyužitých míst například v původně pooperačních sálech.

V pondělí zdravotníci převezli dva pacienty z Mostu do Jihlavy, jednu pacientku z Děčína do Vsetína a pět lidí z nemocnice v Žatci do Brna.

Aktuálně je v Ústeckém kraji 11.602 nemocných s covidem. Přibývat nakažených začalo výrazně před dvěma týdny. S koronavirem nebo v jeho důsledku zemřelo v regionu 1559 lidí.

Vakcínu dostalo 31.165 lidí, z toho 9622 obě dávky. Ústecký kraj má asi 820.000 obyvatel. Velkokapacitní očkovací centra chce kraj otevřít od dubna. Praktičtí lékaři zatím kvůli nedostatku vakcíny ve velkém neočkují.