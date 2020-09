V úterý přibylo 2394 případů covidu, jde o druhý nejvyšší denní nárůst

Počet aktuálně nakažených je nyní podle údajů ministerstva zdravotnictví vyšší než celkový počet vyléčených, podobná situace byla naposledy v dubnu. S nemocí se nyní potýká 26.476 lidí, vyléčených je 26.151 lidí, zemřelých 531. Většina nakažených má mírný průběh nemoci. Hospitalizováno je ale rekordních 581 lidí, z toho 115 ve vážném stavu, to je rovněž nejvíc od začátku epidemie.

Počty nakažených se v zemi výrazněji zvyšují v posledních zhruba dvou týdnech. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku, minulou středu dva tisíce a ve čtvrtek tři tisíce. Tehdy laboratoře zaznamenaly 3128 pozitivních testů, dosud nejvíce za jeden den. Jen od začátku září přibylo v Česku přes 28.000 potvrzených případů onemocnění covid-19.

DATA: Tady je kompletní přehled, jak si stojíme s trasováním (data k 21.9.). Z grafu je patrné, který kraj stíhá, a který ne. Tato čísla jsou důvodem, proč i tento týden školíme další lidi na trasování. Kompletní zprávu najdete na: https://t.co/23KbGcS5ie pic.twitter.com/KtDy31meDH — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) September 22, 2020

Stoupá také počet hospitalizovaných a zemřelých. Na začátku září bylo s nákazou v nemocnicích asi o 400 lidí méně. Zemřelých s onemocněním covid-19 přibyla za září více než stovka. V pondělí zemřelo podle statistiky 14 lidí s covidem, což je druhý nejvyšší počet úmrtí za jediný den od 8. dubna, kdy zemřelo 15 lidí.

Kvůli zhoršené situaci vláda v pondělí obnovila Ústřední krizový štáb. Jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že za hlavní cíle činnosti tohoto orgánu považuje právě ochranu zranitelných skupin obyvatelstva a zajištění toho, aby nebyl přehlcen zdravotnický systém.

Nárůst počtu nových případů podle ministerstva zdravotnictví souvisí také s velkým objemem testů. V srpnu počet testů za den jen jednou překročil 10.000, zatímco minulý týden počet testů v pracovních dnech neklesl pod 17.400 a ve čtvrtek překročil rekordních 23.000. V pondělí laboratoře provedly 18.145 testů, úterní počet zveřejní ministerstvo dnes vpodvečer.

Nejvýrazněji se nákaza šíří v Praze. V hlavním městě hygienici za posledních sedm dní potvrdili téměř 218 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, následuje Praha-východ se zhruba 202 případy, Praha-západ se 184 případy a Uherskohradišťsko a 183 případy. Na Liberecko připadá v posledním týdnu 177 nakažených na 100.000 obyvatel a na okres Plzeň-město 164 případů.

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní další opatření, která mají omezit epidemii nemoci covid-19. Podle úterního vyjádření ministra Romana Prymuly (za ANO) půjde o povinné uzavření restaurací a barů ve 22:00 a také o omezení sportovních akcí. Zpřísněná opatření mají platit od čtvrtka, a pokud povedou ke snížení klíčových ukazatelů o šíření infekce, budou podle Prymuly po 14 dnech zrušena.

Německo dnes zřejmě zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Podobně reagovalo v úterý Nizozemsko. Lidé z Česka musí po příjezdu do Nizozemska nastoupit do karantény, a to i v případě, kdy mají negativní test na nemoc covid-19. Českou republiku již dalo na své seznamy rizikových zemí kvůli šíření koronaviru několik dalších států, například Slovensko či Velká Británie.