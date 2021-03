Vakcína Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí, uvedl Babiš

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vakcína proti koronaviru od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl rozhlasové stanici Frekvence 1. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě v pátek uváděl, že Johnson & Johnson dodá do České republiky v dubnu desítky tisíc dávek.