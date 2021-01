Vakcína od Moderny: Jak je účinná? Česko by mohlo dostat první zásilku 22. ledna

EMA dnes doporučila vakcínu firmy Moderna jako druhou očkovací látku proti covidu-19 pro podmínečnou registraci v EU. Aby mohly unijní země začít po vakcíně firem Pfizer a BioNTech používat i látku americké společnosti, musí její distribuci ještě schválit Evropská komise. V případě první vakcíny to unijní exekutiva stihla během několika hodin po rozhodnutí EMA.

"Další dostupná očkovací látka - skvělá zpráva a skutečnost, která nás přibližuje k běžnému životu. Děkuji pracovníkům SÚKL, kteří se na jednáních EMA podíleli, díky nim víme, že do České republiky přijde prověřená a bezpečná vakcína," uvedla k tomu ředitelka tuzemského Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.

Evropská agentura pro léčivé přípravky @EMA_News doporučila ke schválení vakcínu proti COVID-19 od firmy Moderna. Jak funguje? Pro koho je určena? A jakou má účinnost? Veškeré informace najdete tady 👉https://t.co/kNRgJePykZ — SÚKL (@SUKLcz) January 6, 2021

Vakcína firmy Moderna je podle SÚKL určená pro lidi od 18 let. Podává se ve dvou dávkách s odstupem 28 dnů. Nynější vakcína firem Pfizer a BioNTech, s kterou se očkuje od konce prosince, také vyžaduje pro každého člověka dvě dávky, a to s odstupem 21 dnů. Vládní strategie předpokládá, že by v prvním čtvrtletí mělo být do Česka dodáváno každý měsíc 80.000 dávek, od dubna do září pak 278.000 dávek měsíčně.

Stejně jako první schválená vakcína v EU je nutné očkovací látku firmy Moderna přepravovat při nízkých teplotách. V očkovací strategii se uvádí, že při teplotách minus 15 až minus 25 stupňů Celsia vydrží půl roku. Při skladování v běžných lednicích, tedy při teplotách mezi dvěma a osmi stupni Celsia, vydrží 30 dní. I proto vládní materiál počítá s tím, že by vakcína Moderny mohla být rozvážena i do menších zdravotnických zařízení. O očkování v ordinacích praktických lékařů se ale ještě u této vakcíny neuvažuje.

Nynější vakcína, kterou je nutné skladovat při minus 70 stupňů Celsia, se distribuuje do tří desítek očkovacích center. Tam ji vozí přímo výrobce. Vakcínu Moderny bude do očkovacích center rozvážet distributor, kterého v jednacím řízení bez uveřejnění vyberou zdravotní pojišťovny. Podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny Milana Řepky se nyní dokončují práce na zadávací dokumentaci a tento týden by měli být vyzváni uchazeči k podání nabídek.