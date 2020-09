Vakcína proti koronaviru se patrně bude testovat i v Brně

Centrum nyní jedná s výrobcem o provedení klinické studie, do které se zapojí stovky dobrovolníků, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Bližší informace k výrobci nemocnice podle ní zatím zveřejňovat nebude.

Světová zdravotnická organizace eviduje 169 kandidátních očkovacích látek, přičemž 26 z nich je v poslední fázi testu. "V Brně může být klinická studie ve třetí fázi, kdy se vakcína testuje na vysokém počtu dobrovolníků a nepředpokládá se výskyt velkého množství nežádoucích účinků," uvedl ředitel centra Pavel Iványi.

Třetí fáze studií obvykle obsahuje aplikaci vakcíny určitému vzorku dobrovolníků, u dalších se aplikuje placebo. Odborníci následně pozorují výskyt možných nežádoucích účinků, ať už prostřednictvím elektronických dotazníků nebo pravidelných kontrol u lékaře.

"Vakcinační studie jsou pro nás velkou výzvou, doposud jsme zde žádnou podobnou nedělali," doplnila vedoucí Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC Lucie Tesárková.

O testování vakcíny proti onemocnění covid-19 v Brně bude jasno v nejbližších týdnech. V případě kladné odezvy centrum vypíše nábor dobrovolníků.

FDA zpřísní podmínky pro schválení vakcíny proti koronaviru

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se chystá ohlásit zpřísnění podmínek pro urychlené povolení vakcín proti koronaviru. Jak napsal list The Washington Post, nová pravidla zřejmě znemožní povolení nové očkovací látky do listopadových prezidentských voleb, jak slibuje Američanům prezident Donald Trump. Washingtonský list uvádí, že se FDA snaží obnovit ochabující důvěru Američanů k očkování.

Podle průzkumu Pew Research Center bylo v květnu ochotno nechat se očkovat 72 procent lidí, nyní je to 50 procent. Podle centra se na tom podepisuje politizace tématu.

The FDA is considering new rules for authorizing a Covid-19 vaccine, sources say — and calculations show these rules would push it beyond Election Day. That would dash the hopes of President Trump, who has said repeatedly the vaccine could be ready by then https://t.co/K1syL4ziCk