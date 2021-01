Vakcinolog: Očkování pro všechny by mohlo být dostupné do léta

Dosud bylo v Česku očkováno asi 40.000 lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. Svázat možnost účasti na akcích s tím, že je člověk očkovaný, nelze podle Chlíbka dříve, než bude vakcína dostupná všem zájemcům.

Další dodávky vakcíny od Pfizeru a BioNTechu chodí do Česka každý týden. Se druhou schválenou vakcínou od firmy Moderna počítá očkovací strategie 22. ledna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by jí mělo v lednu dorazit 20.000 dávek rozdělených do dvou dodávek. Do konce ledna by podle Chlíbka měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválit očkovací látku třetího výrobce - Astra Zeneca.

Česko a většina zemí Evropské unie má vakcínu objednanou od pěti výrobců, u kterých počítá se schválením očkovací látky. "Pokud by se tak nestalo, tak je problém. Se třemi bychom se nedostali na ta objednaná čísla deseti milionů," dodal Chlíbek. Potom by se jednalo o větších dodávkách se stávajícími výrobci, hrozilo by ale zpoždění. Už tento týden Evropská komise navýšila o 300 milionů dávek objednávku do Pfizeru a BioNTechu.

Podle aktuálně platné očkovací strategie by Česko mělo v lednu dostat očkovací látky od Moderny a Pfizeru a BioNTechu téměř pro 179.000 lidí. Reálné počty zřejmě ale budou jiné. Moderna už avizovala, že v lednu dodá jen zhruba čtvrtinu. Naopak od Pfizeru bude očkováno o pětinu lidí víc díky oficiálnímu povolení používání více dávek z jedné lahvičky. Na konci února by mělo být podle plánu očkováno téměř půl milionu lidí, v březnu 952.000. Od dubna Česká republika očekává více než milion dávek vakcíny měsíčně.

Zatím se ani odborníci neshodnou na tom, jestli očkovaný člověk může virus dál šířit. Podle Chlíbka to ale u jiných vakcín aplikovaných do svalu, například proti pneumokokům, funguje. "Pokud se někomu virus uchytí na sliznicích, nemusí to znamenat, že se tam bude množit a dál šířit," dodal. Podle bývalého ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymuly bude zřejmě nutné i nadále nosit roušky až do proočkování dostatečného podílu populace. Řekl to dnes v pořadu Partie TV Prima.

Virolog České zemědělské univerzity Jiří Černý uvedl, že zatím nebylo ověřeno, jak dlouho po očkování protilátky trvají. První lidé v klinických testech dostali vakcínu loni v březnu a od té doby se jim pravidelně měří protilátky.