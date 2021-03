Vakcínu proti koronaviru v Česku dostalo téměř půl milionu lidí starších 70 let

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) lidem po sedmdesátce do 14. března připadlo celkem 45 procent z více než milionu dávek, které se v Česku do té doby aplikovaly.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Podle vládní očkovací strategie mají senioři dostat vakcínu přednostně. Je u nich totiž vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. Lidé nad 80 let se mohou do rezervačního systému přes internet k očkování hlásit od 15. ledna, sedmdesátníci pak od 1. března.

Do 16. března se zaregistrovalo 241.700 lidí po osmdesátce. Je to 55 procent osob v této věkové kategorii. Termín očkování dostalo 192.830 registrovaných a 48.900 na datum ještě čeká. Sedmdesátníků a sedmdesátnic se do registračního systému zapsalo 378.363. Je to zhruba 37 procent lidí v tomto věku. Termín dostalo 213.143 mužů a žen. Celkem 165.220 lidí mezi 70 a 79 lety na očkovací dávku čeká. Starší lidé se mohou nechat očkovat i bez registrace do centrálního systému u svých praktiků, ti ale zatím vakcíny většinou nemají.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se zatím očkovalo 229.015 osob, tedy bezmála 23 procent. Z lidí po osmdesátce je to asi 58 procent. Resort uvádí 255.800 očkovaných.

Podle pokynů k očkování, které kabinet schválil v polovině ledna, jsou v první skupině očkovaných s nejvyšší prioritou lidé nad 80 let hned za pacienty z nemocnic a klienty domovů seniorů či postižených. Po nich měli přijít na řadu zdravotníci, hygienici či personál domovů. V další skupině měli následovat sedmdesátníci.

Ke 14. březnu se v Česku podle údajů ÚZIS aplikovalo celkem 1,08 milionu dávek. Lidé nad 80 let z nich dostali 29 procent, tedy 313.400. Sedmdesátníkům připadlo necelých 16 procent dávek. Dohromady jich dostali 169.900.

Zdravotníci v nemocnicích a záchranáři měli téměř 14 procent vyočkovaných dávek, tedy kolem 147.700. Přes 14 procent bylo pro ostatní zdravotníky a hygieniky, celkem se jednalo o 155.000 dávek. Pro klienty a personál v domovech seniorů a postižených bylo 142.500 dávek, tedy 13 procent. Zhruba osm procent dávek dostali učitelé a pracovníci kritické infrastruktury jako hasiči či policisté. Pro ně bylo 83.200 dávek. Na očkování pro ostatní se využilo přes šest procent dávek, dohromady asi 70.100. Kdo přesně do této skupiny spadá, není z údajů jasné.

Experti na modelování vývoje situace spočítali, že při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel jsou ztráty na životech nejmenší. Podle odborníků by se tak mělo od upřednostňování profesí ustoupit a vakcínu by měli dostat nejdřív senioři. Na termín očkování ke 14. březnu podle údajů ÚZIS čekalo 214.100 registrovaných lidí nad 70 let.