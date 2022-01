Válek očekává vrchol epidemie v příštím týdnu, může být až 80 tisíc nákaz za den

Doplnil, že na přelomu února a března by měla do ČR dorazit vakcína od firmy Novavax, registrace na očkování touto látkou by mohlo začít do 14 dnů.

Válek předpokládá, že začátkem příštího týdne se počet nových nákaz denně dostane na zhruba 50.000, v týdnu se může dostat k 80.000. S takovým číslem by byl ministr spokojen. Část odborníků už dříve odhadovala, že na vrcholu epidemie může být až 200.000 nově nakažených denně. Podle Válka už v Praze začíná epidemie zpomalovat.

Podle Válka je nyní v Česku asi 100.000 seniorů, kteří dosud nemají posilovací dávku očkování a dalších asi 350.000 až 400.000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni vůbec. Ministr předpokládá, že nová očkovací látka od Novavaxu přesvědčí statisíce lidí, aby se nechaly očkovat. Část lidí totiž odmítá mRNA vakcíny, kterými se v současnosti v Česku většinou očkuje. Vakcína od Novavaxu je podle informací Státního ústavu léčiv takzvaně proteinová, tedy jiného typu než čtyři dosud schválené vakcíny.