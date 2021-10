Válek odmítl, že by byl pro lockdown neočkovaných

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jeden z kandidátů nové vlády na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odmítl, že by plánoval zavádět lockdown pro neočkované seniory. Jeho vyjádření v tomto směru citoval server Novinky.cz. Podle něj by například nemohli chodit do práce a měli by vyhrazené časy pro nakupování. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) řekl, že lockdown považuje až za poslední řešení, neočkované seniory je ale podle něj maximálně chránit.