Válek oroduje za návrat mediků do škol: Stali se rukojmími, odskáčou to pacienti

Počty hospitalizovaných klesají a zdravotníci podle Válka situaci, byť s vypětím sil, zvládají. Některé nemocnice už počítají s praxí bez pomoci studentů.

"Studenti nejen lékařských fakult se stali rukojmími nouzového stavu," uvedl Válek. Už druhý semestr jsou podle něj nasazování velmi nekorektně, bez odborných důvodů, což spěje ke katastrofální situaci, kdy nebude schopen odmaturovat celý ročník, na vysokých školách pak bude hrozit, že studenti nezvládnou uzavřít semestr.

Studenti zdravotnických oborů se musí vrátit do škol, aby mohli dostudovat. Jinak hrozí problém a odskáčou to zase pacienti. https://t.co/iQkU6CIWSX — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 4, 2020

Válek chce jednat ve Sněmovně také o úpravách návrhu zákona, který v mimořádných situacích umožní medikům zastávat v nemocnicích pozici praktické sestry. Nyní mohou medici pracovat jen jako sanitáři nebo ošetřovatelé.

V prvním až třetím stupni protiepidemického systému PES podle tzv. opozičního anticovid týmu není už pomoc mediků nutná. Studentům brání v přípravě na zkoušky, což by mohlo za rok poznamenat zdravotnictví v Česku. Podle vyjádření šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) z počátku týdne by si však nyní nemocnice ještě bez studentů neporadily a na jejich uvolnění by doplatili pacienti.

Vláda uložila pracovní povinnost studentům čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku zubního lékařství v polovině října. V nemocnicích pomáhají i studenti středoškolských zdravotnických oborů.

Apel na vládu, aby umožnila návrat studentů do škol, tento týden zveřejnil i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Opatření v Česku se ve čtvrtek posunuly ze čtvrtého do mírnějšího třetího stupně rizika. Válek uvedl, že zdravotnictví v takové chvíli již pomoc mediků nepotřebuje.

Podle Hamáčka je prioritou uvolňovat studenty tak, aby stíhali zkoušky, což podle Hamáčka hejtmani dělají.