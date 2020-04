"Válka" o roušky: Jsou zbytečné, tvrdí WHO. Česko říká opak. Kde je pravda?

Podle WHO roušky představují spíš dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit. "Naše rada: Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen," řekl před pár dny koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan.

Skepticky k jejich nošení přistupují i další země. Například Německo už dříve uvedlo, že ačkoliv roušky zvažuje, význam zřejmě nemají. "Nemá smysl si pověsit na obličej něco, co nemá vůbec žádný ochranný účinek," řekl ministr zahraničí Heiko Maas deníku Bild.

Francouzský lékař a náměstek ministra zdravotnictví Jerome Salomon pro změnu varoval, že lidé masky neumí nosit, neřídí se oficiálními radami, a díky tomu jim ochranné prostředky více škodí, než kdyby je neměli. "Lidé si masky neodborně upravují a vystavují se tak hrozbě kontaminace. Přitom pokud někdo přišel do kontaktu s virem, bude právě na masce," řekl agentuře APF.

V České republice je naopak nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce o víkendu vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušky na veřejnosti.

Video vyzývající lidi k nošení roušek prý Babiš poslal většině evropských prezidentů a premiérů. V zahraničí si ale zároveň novináři všimli, že vláda Česku téměř žádné roušky nedodala a lidé si je museli šít sami. Prodej těch skutečně účinných, respirátorů FFP3, je navíc zakázán.

Většina zemí včetně těch nejvíce zasažených aktuální pandemií k povinnému nošení roušek pokyn nevydala a je jich nošení je dobrovolné. Část českých odborníků ale tvrdí, že smysl mají. Zejména proto, že nikdo nemůže vědět, jestli nakažen není.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly člověk nechrání sebe, ale ostatní. "Bariéra snižuje výskyt aerosolu minimálně o 80 procent. Když je budeme nosit všichni, tak padá argument WHO, že budou kontaminované a bude možné se nakazit při jejich snímání," řekl před pár dny s tím, že WHO vydává řadu prohlášení, která jsou možná motivovaná trochu politicky.

Ale ani špičkoví čeští lékaři a kapacity se nedovedou shodnout, zda je opravdu nutné, aby občané země povinně nosili respirátory, roušky nebo šátky na zakrytí úst i nosu, když vyjdou do ulic. Když se proti rouškám postavil ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvačka, požadoval premiér Andrej Babiš jeho odvolání.

"Ať budeme nyní dělat cokoli, koronavirem už onemocní 50 až 70 procent populace," řekl pro změnu pro EuroZprávy.cz před nedávnem Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. "Musíme se v boji s koronavirem soustředit i na jiné věci a myslet si, že když všichni budeme užívat roušky, tak se koronavirus automaticky vymýtí. Bohužel, tím ho neporazíme," dodal s tím, že nyní ale rozhodně roušky doporučuje.

Co říká věda?

Roušky jako takové mají pouze specifické využití a pouze v určitých situacích. Navzdory tomu je ale Češi bezhlavě vykoupili, čímž způsobili problémy nejen lékařům, ale i lidem, kteří je skutečně potřebují. Například rizikovým a nemocným pacientům, kteří se musí chránit nikoliv před koronavirem, ale například před viry chřipky.

Samotné roušky ale stoprocentní účinnost nezajišťují. Nejspolehlivěji chrání proti koronaviru nanovlákna nebo respirátory s ochranným faktorem FFP3. Ty ale nyní do obchodu nesmí.

Ti šťastnější si tedy musí vystačit s respirátory třídy FFP 2 nebo FFP1. Nejvíce ohroženi jsou lidé s rouškami, které chrání méně než nejslabší respirátor. A prakticky pouze okolí, nikoliv toho, kdo roušku nosí. Stoprocentní ochrana ale zajištěna není.

Mnoho lidí se proto rozhodlo si roušku ušit doma, z materiálů, které mají k dispozici. Využívají pro to, stará trika, šály, bavlnu nebo filtr do vysavačů, který je spolu s bavlnou zřejmě nejúčinnější.

Jak moc jsou ale účinné? To už před lety zjistila Cambridgská univerzita ve své studii, kdy srovnala klasické chirurgické masky s maskami, které si lidé vyrobili z bavlněných triček.

Domácí výrobky zachytily 71 procent částic o velikosti 0,64-1,1 mikrometru, tedy o 15 procent méně, než zachytí standardní chirurgické roušky. Velikost koronaviru je ale 0,1 mikrometru.

Chirurgické masky jsou podle autorů studie třikrát efektivnější než ty domácí, které by měly sloužit jako poslední možnost, i přesto je lepší použít je, než nic.

Studii upřesnili vědci z Nizozemska, kteří testovali propustnost částic o velikosti 0,02-1 mikrometr. Ti ve svém výzkumu zjistili, že respirátor třídy FFP2 zachytil 98,9 procenta částic, chirurgická rouška 78,6 a domácí rouška 60 procent.

Nevýhodou roušek oproti respirátorům je i ten, že roušky těsně neobepínají obličej. Hrozí proto vniknutí viru zejména v oblasti kolem nosu. Navzdory tomu je podle vědců lepší jakákoliv ochrana obličeje než žádná, je ale třeba myslet na to, že by si lidé neměli sahat na obličej a roušky by měli používat jednorázově. Po jejich sundání totiž hrozí kontaminace ze všech stran.