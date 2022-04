Ve čtvrtek přibylo v Česku 1561 potvrzených případů covidu

— Autor: ČTK

Ve čtvrtek přibylo v Česku 1561 potvrzených případů covidu-19, to je nové denní minimum v pracovní den od poloviny loňského října. Oproti minulému týdnu to znamená pokles o bezmála 600 nákaz. Zhruba o třetinu v mezitýdenním srovnání na 305 se snížil také počet podezření na opakovanou nákazu. Méně se ale testovalo. Dál ubývá lidí s covidem v nemocnicích, kterých je nyní přes 800. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.