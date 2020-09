Ve druhém stupni rizika je 11 okresů. Babiš vidí chybu v epidemiologické komisi

Ve třetím stupni rizika označeném červeně, který znamená narůstající nebo trvající komunitní přenos nákazy, není v Česku žádný okres. Oranžové jsou Praha a od minulého týdne také okresy Kladno, Beroun, Praha-východ, Kolín a Uherské Hradiště. Dnes přibyly okresy Cheb, Příbram, Mělník, Praha-západ a Nymburk. Ze středočeských okresů tak nejsou oranžové jen Benešov, Kutná Hora, Rakovník a Mladá Boleslav.

Většina okresů je v prvním, zeleném stupni rizika, který znamená lokální ohniska a sporadické komunitní šíření. Bílých zůstalo 13, jsou to vesměs pohraniční regiony, tedy okresy Domažlice, Prachatice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Chomutov, Rychnov nad Kněžnou, Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Vsetín a Nový Jičín.

Mapa stupňů pohotovosti, takzvaný semafor, vzniká posouzením epidemické situace za posledních sedm dní, hodnotí se 25 parametrů. Více než absolutní počty nakažených odborníci posuzují trendy. Dopoledne se barvu označení dozvědí zástupci krajů a samospráv, pak je mapa představena veřejnosti. Každý stupeň má také doporučená opatření, jejich případné vydání mělo být na jednotlivých krajských hygienických stanicích.

Část opatření, která se mají pojit s oranžovým stupněm nákazy, ale ministerstvo zdravotnictví nařídilo plošně. Jde například o nošení roušek ve všech veřejných vnitřních prostorách, nově roušky ve školách nebo omezení otevírací doby restaurací a barů od půlnoci do šesti hodin ráno.

Babiš: Byla chyba, že se epidemiologická komise v létě nesešla

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil za chybu, že se Ústřední epidemiologická komise přes léto nesešla tak, jak požadovala Sněmovna. Poslance o chystaných opatřeních proti další vlně epidemie koronaviru do začátku září neinformoval, protože údajně o tomto úkolu nevěděl. Uvedl to dnes při sněmovních interpelacích. Obvinil opozici, že zneužívá koronavirus v kampani před krajskými volbami.

Babiš tak reagoval mimo jiné na poslankyni STAN Věru Kovářovou, podle níž předseda vlády nerespektuje pravidla a ohrožuje životy mnoha lidí. Poslankyně to uvedla s poukazem na to, že se premiér na rozdíl od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nepodrobil karanténě po jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, která byla nakažená novým koronavirem. "Nevím, o čem mluvíte. Já mám respirátor a stále ho nosím. Je to nesmysl a je to lež," prohlásil Babiš.

Premiér by měl být podle poslankyně "garant stability a jednotných pravidel, která dávají smysl". "Vy plán nemáte a z pravidel máte výjimky pro sebe. Vzdejte se laciného populismu," vyzývala Kovářová ministerského předsedu.

Babiš uvedl, že opozice kritizovala vládní opatření a volala po jejich rozvolnění a nyní požaduje opak. Aktivaci Ústředního krizového štábu chce opozice podle Babiše kvůli tomu, že v něm má své zástupce. "Nemám problém skládat účty, nikdy jsem se tomu nevyhýbal," uvedl Babiš. Za dezinformaci médií označil tvrzení, že po jeho zásahu nebyly zavedeny roušky ve školách už od začátku školního roku.

Vláda měla premiérovým prostřednictvím dodat Sněmovně do 4. září informaci "o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny epidemie koronaviru". "Nedali jsme zprávu asi proto, že jsem o tom nevěděl," uvedl Babiš na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Premiér uvedl, že vyčiní kolegům. Podotkl, že vláda přestala nemoc covid-19 řešit koncem května a nechala to v gesci ministra zdravotnictví.

Růst nakažených koronavirem v posledních dnech dal Babiš do souvislosti s tlakem na rozvolnění opatření včetně nošení roušek během léta. "My jsme hlavně chtěli, abychom normalizovali život," uvedl Babiš. "My děláme opatření, jde o to, aby to ty lidi dodržovali," dodal. Rychlost opatření je limitována předpisy, které je třeba dodržovat.