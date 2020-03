FN Brno čelí kyberútoku, akutní pacienti jsou převáženi do jiných nemocnic

Podle Žáry nadále funguje speciální tým, který vyjíždí na domácí odběry k pacientům s podezřením na koronavirus. Nemocnice denně shromažďuje odběry asi od 20 lidí. Od pondělí prováděla rozbory vzorků. "Nyní budeme odběry posílat do Ostravy," řekl Žára. Do Ostravy nemocnice vzorky posílala i předtím, než sama začala dělat analýzu.

V nemocnici nejdou počítače a jsou zavřené ambulance. "Převážíme akutní pacienty do jiných nemocnic v Brně i v Jihomoravském kraji," uvedl Žára. Bližší informace k útoku zatím neměl. "Můžu potvrdit, že máme tu informaci. Jsme na místě a řešíme to. Nic bližšího ale v tuto chvíli nemáme," řekl ředitel kabinetu ředitele NÚKIB Robert Kahofer.

Podle zpravodaje ČTK v Dětské nemocnici se chod zcela nezastavil, ale situace se kvůli nefungujícím počítačům řeší papírově. Rodiče přicházející s dětmi dostávají upozornění, že budou čekat déle.

Primátorka Brna Markéta Vaňková ČTK řekla, že se obě městské nemocnice, a to Úrazová nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří, připravují na přijetí pacientů z fakultní nemocnice, pokud bude jejich převoz potřeba.

Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová ČTK řekla, že záchranáři o útoku na nemocnici ví. "Dotklo se nás to tak, že vozíme pacienty do jiných nemocnic," uvedla Bothová. Podle ní záchranka po sedmé hodině ráno zaznamenala asi pětiminutový výpadek telefonních linek. Zda to souvisí s útokem, to se neví. "Zjišťujeme, co bylo příčinou. Výpadek se nám podařilo rychle vyřešit. I v době výpadku nám fungovaly záložní mobily a lidé se nám mohli s určitou prodlevou dovolat," řekla Bothová.

V Jihomoravském kraji byly do čtvrtka tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Dva lidé jsou v domácí karanténě, jedna žena leží v nemocnici na oddělení kliniky infekčních chorob. O čtvrtém nakaženém v kraji informoval dnes ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.