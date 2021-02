Ve Škoda Auto je 684 nakažených koronavirem

"Situace eskaluje především z důvodu velmi vážného vývoje epidemie v celé České republice a rychle se šířícím mutacím s vyšší nakažlivostí, ale aktuální stav je i důsledkem nedodržování pravidel ze strany menší části zaměstnanců a podceňováním příznaků nemoci," citoval týdeník vyjádření firmy.

Ve Škodě nyní platí například povinnosti nosit roušky v celém areálu firmy, s výjimkou pracovišť, kde jsou zaměstnanci dlouhodobě zcela sami nebo provozů s vysokou teplotní zátěží či ve stravovacích zařízení. Zaměstnanci si dále musí pravidelně dezinfikovat ruce, dezinfikovat se musí také nářadí, pracoviště a toalety. Ve firmě platí úplný zákaz kouření či maximální omezování kontaktů. Pracovníkům se také náhodně měří teplota, snížena je kapacita jídelny.

Od tohoto týdne je nutné v areálech firmy nosit jen takzvané chirurgické roušky, podomácku vyrobené roušky již nestačí. "Dále vláda schválila povinnost nošení respirátorů ve vybraných prostorách. Týká se to i řady pracovišť a míst ve firmě Škoda, mimo oblast výroby, práce v taktu by v respirátorech ani nebyla možná. Zaměstnanci by to zkrátka neudýchali," uvedly odbory. Firma zaměstnancům poskytuje možnost bezplatného antigenního testování.

Kvůli zhoršené situaci se tento týden nebude konat šestá noční směna z pátku na sobotu. Přesčasová šestá noční směna se již dvakrát konala pouze pro dobrovolníky, vyrábí se zde model Fabia, po kterém je vysoká poptávka, zákazníci na něj čekají osm až devět měsíců. Potřetí se již konat nebude.

"Situace je nesmírně riziková, na pracovištích nelze nosit respirátory, lidé pracující v taktu by nemohli dýchat. Respirátory jsou ochranná pomůcka, jejíž nošení vyžaduje každých 70 minut pauzu. Zároveň na linkových pracovištích nelze dodržet dvoumetrové rozestupy," uvedly odbory.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR skoro 34.000.