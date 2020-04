Ve svatoanenské nemocnici přibyl pacient s covid-19, jeho stav je vážný

Svatoanenská nemocnice je státem určená pro péči o pacienty, kteří mají komplikovaný průběh nemoci. Zařízení muže přijalo v úterý odpoledne. "Je to ročník 1941 a byl k nám přivezen z infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno," uvedla Lipovská.

Všech šest pacientů s covid-19 v nemocnici zůstává ve vážném stavu. "Dva jsou stále napojení na mimotělní podporu života, čtyři na umělou plicní ventilaci," uvedla Lipovská.

V kraji se podle posledních informací hygieniků vyléčilo 85 lidí a deset pacientů zemřelo. Podle hygieniků to byli starší lidé s průměrným věkem 75 let a dalšími vážnými nemocemi. Testování se v kraji podrobilo kolem 4400 lidí. V karanténě je přes 500 lidí.

Nejvíce nakažených je v Brně, a to kolem 130, desítky případů jsou na Břeclavsku, Znojemsku, Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku a necelá desítka případů je na Hodonínsku. Zasažené jsou všechny věkové kategorie od dětí přes lidi v produktivním věku až po seniory, nejvíce případů je ve věkovém rozmezí od 25 do 34 let.

V ČR je přes 6100 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Přes 640 lidí se vyléčilo a přes 160 zemřelo.