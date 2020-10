Většina nemocnic v Praze zatím plánovanou péči neomezuje

ČTK to sdělili tiskoví mluvčí jednotlivých nemocnic. Některá zařízení shánějí další personál nebo mediky na výpomoc. Pacientů s koronavirem mají většinou kolem čtyř desítek. Mezi devíti pacienty s koronavirem nejvíc vytíženými nemocnicemi v ČR jsou čtyři pražské.

Péči o pacienty, kterou lze dočasně odložit, už omezila FN Motol. Její kapacity pro pacienty s covidem jsou 46 lůžek s kyslíkem a 13 pro vážné případy, volných lůžek celkem měla dnes ráno 230 a 49 na jednotkách intenzivní péče. Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík na facebooku dnes uvedl, že nemocnice léčí celkem 44 pozitivních a čtyři z nich potřebují ventilátor. Z 6300 zaměstnanců nemocnice je nakažených 45 a dalších sedm v karanténě.

"Částečně jsme provoz některých pracovišť omezili, ale nikterak dramaticky," řekla ČTK bez dalších podrobností mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová. V Nemocnici Na Bulovce se zpět na oddělení pro pacienty s covidem-19 mění stejně jako na jaře urgentní příjem. Aktuálně se tam léčí 38 pozitivně testovaných.

Další jsou také ve Všeobecné fakultní nemocnici. "V současné době hospitalizujeme celkem 15 pacientů s covid, z toho pět pacientů v intenzivní péči. V případě potřeby jsme schopni uvolnit pro tyto pacienty další intenzivní lůžka," sdělila ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková. Nemocnice jich má na různých klinikách přes 70.

V běžném režimu pracuje zatím Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN). Podle mluvčí Jitky Zinke by v případě potřeby byla další lůžka vyčleněná na Klinice infekčních nemocí.

V Nemocnici Na Homolce je podle mluvčí Martiny Dostálové omezení péče aktuálně minimální. V současné době má nemocnice vyhrazená pro pacienty s koronavirem čtyři lůžka s plicní ventilací a osm s kyslíkem. "Provedli jsme několik organizačních změn, aby vyčleněné kapacity byly neprodleně k dispozici," uvedla.

V Thomayerově nemocnici v Praze se podle mluvčího Petra Sulka léčí aktuálně 38 pozitivně testovaných, musela pro ně být vyčleněná lůžka na plicní klinice, ARO a dalších odděleních.

"S volnou kapacitou pro tyto pacienty jsme tak již na maximu. Pokud bychom měli uvolňovat další lůžka pro tyto pacienty, tak k tomu potřebujeme i zdravotní personál," uvedl Sulek s tím, že nemocnici chybí asi 50 sester a pomocného personálu, a proto hledá i nové zaměstnance na covidová oddělení.

Od začátku epidemie se nakazilo v celé ČR již více než 3600 zdravotníků, přes 1700 jich bylo minulý týden aktuálně nemocných. Zdravotníci v izolaci a karanténa jsou problémem pro provoz některých oddělení. Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes potvrdil, že v případě nedostatku lidí mohou i ti zdravotníci, kteří mají kvůli kontaktu s nakaženým nařízenou karanténu, ale mají negativní test, s respirátorem dál pracovat.

Některé nemocnice, například Thomayerova, ÚVN nebo Homolka, už jednají se zástupci lékařských fakult o možnosti zapojení mediků jako v jarních měsících. Další, například Motol nebo VFN už je využívají na odběrových místech pro testování.

Možnost povolat do práce studenty posledních ročníků lékařských fakult byl podle ministra jeden z důvodů, proč navrhl znovuzavedení nouzového stavu. Zatím ale potřebné opatření, na jehož základě by medici do nemocnic museli nastoupit, vydáno nebylo.

V případě nedostatku sester se mohou nemocnice obracet také na projekt Sestry v záloze, který už od jara sdružuje zdravotníky, kteří už většinou odešli mimo obor a jsou případně ochotní vypomoci. Na jaře jich bylo kolem 700. Ještě přes začátkem epidemie ale v nemocnicích chybělo asi 3000 sester u lůžek.