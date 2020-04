VFN má dostat remdesivir pro 10 pacientů s covid-19, bude jen pro nejvážnější případy

Uvedl to dnes server iRozhlas.cz, kterému to řekl vedoucí lékař z anesteziologické kliniky všeobecné nemocnice Martin Balík. "Budeme ho dávat jako lék určité záchrany. V Česku se ho moc neobjeví, ale budeme připraveni tím rizikové pacienty léčit," řekl Balík.

VFN v předchozích dnech podávala remdesivir třiapadesátiletému muži, kterého ve velmi vážném stavu přijala v březnu. Pacient byl jediným v Česku, kterému americká firma Gilead podání svého léku schválila. Nemocnice musela získat lék přímo od výrobce, firmy Gilead na základě žádosti popisující stav pacienta. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na přístroj, který mu okysličoval plíce. V době podávání léku už přístroj ale nepotřeboval. Podle Balíka je muž na tom nyní "velmi dobře, rehabilituje a doléčuje si infekční komplikaci".

Vedle remdesiviru by VFN měla dostat pro pacienty s novým koronavirem také japonský lék favipiravir. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by měl dorazit tento týden a Česko by mělo dostat dodávku pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který ČR poskytlo Japonsko, zbytek země koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu.

Co se týče experimentálního léku remdesivir, jeho výrobce si podle ministrova náměstka Romana Prymuly vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování svého medikamentu v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce, uvedl Prymula na počátku dubna. Ke kolika lidem by se lék mohl dostat, neuvedl.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.