Virolog vysvětlil, proč se na covid umírá méně. Veřejnost pochválil za opatření

V Česku se novým typem koronaviru dosud nakazilo přes 25 tisíc lidí a počet nově nakažených trhá rekordy. Beran ale poukázal na to, že z prvních deseti tisíc pozitivně testovaných zemřelo 330 lidí, z dalších deseti tisíc 67 a z následujících pěti tisíc už "pouze" 28.

Faktorů je podle něj několik, ten nejdůležitější ale je, že se velmi významně snižuje infekční dávka, tedy počet virových částic, které se dostanou do těla infikovaného člověka.

"To je dáno tím, že lidé jsou ostražití, dodržují základní pravidla," uvedl pro Českou televizi. Nošení roušek a dodržování hygienických pravidel tedy má z tohoto pohledu význam.

Dalším důvodem ale podle něj je, že se velmi významně zkrátila inkubační doba onemocnění. "To znamená, pokud jste v kontaktu s někým, kdo je nemocný, tak on bývá většinou infekční dva tři dny předtím, než se onemocnění objeví. Inkubační doba je teď v průměru od tří do pěti dnů," dodal.

Domnívá se také, že ten, kdo onemocnění prodělá, nebo je asymptomatický, může mít velmi dlouhodobou imunitu. "To bych řekl, že je velmi dobré. Pokud virus cirkuluje v mladé populaci, tak velmi dobře vytvářejí hráz, aby se virus nedostal zpátky do seniorské populace," vysvětlil.