Vláda chce změnit zákon kvůli nákupu antigenních testů

"Minulý týden jsme se snažili najít mechanismus, jakým způsobem zajistit úhradu antigenních testů pro použití v domovech pro seniory a dalších zařízeních," uvedl ministr. "Abychom se vyhnuli tomu, že by každý takový nákup znamenal tyto složité procedury, tak navrhujeme úpravu zákona, která povede k tomu, že bude umožněna přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje," doplnil.

Všechna zařízení, která mají klienty a zaměstnance testovat, by je měla mít podle Blatného do týdne. Mimořádné opatření počítalo s tím, že by se první vlna testování měla stihnout do středy 11. listopadu.

"Dnes bylo zahájeno rozvážení testů, v plné míře by se mělo rozjet zítra. Distribuce s ohledem na to, že se jedná o celou ČR, tak předpokládám, že se to stihne během týdne," řekl. Dodal, že firma Avenier byla jako distributor vybrána proto, že měla smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Firma je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

Ministr předpokládá, že se do budoucna objedná až deset milionů testů. "Je snaha, aby se antigenní testy dostaly i k praktickým lékařům a dalším, ale rozhodnuto o tom není. Jednáme o tom," dodal ministr.