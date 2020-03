Vláda nakoupí jednorázové testy na Covid-19 a rozšíří síť laboratoří

Jednorázových testů chce vláda koupit 100.000. Primárně mají podle Prymuly sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Od pondělí kontrolují lidi, kteří přijíždějí do ČR, na deseti přechodech policisté a celníci, hasiči jim měří teplotu. Ode dneška by podobnou kontrolou měli procházet i pasažéři 40 mezinárodních vlakových spojů. Prymula nevyloučil ale i použití testů jinde. "Dají se používat v monitorování dopravy, budeme to kombinovat," uvedl.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dnes navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy novým typem koronaviru. Seznam zveřejnil na webu. Celkem jich je deset, dvě z nich v Ostravě a Ústí nad Labem jsou soukromé. V Česku je k dnešnímu ránu 40 potvrzených případů, většina souvisí se severní Itálií. Testováno bylo podle ministerstva zdravotnictví 1193 osob.

V první skupině před čtyřmi dny doplnily Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ také Zdravotní ústav v Ostravě, soukromé laboratoře Agel Ostrava fakultní nemocnice v Praze-Motole, Hradci Králové a Brně. Testuje také Nemocnice České Budějovice a pražská Nemocnice Na Bulovce, kde byli dosud spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem také izolovaní nakažení pacienti. Většinu ale nemocnice propustily do domácí karantény. Na Bulovce zůstaly dvě cizinky a v pondělí přibyl další nakažený muž, který pracuje jako taxikář. V ústecké nemocnici jsou čtyři nakažení, jde o rodinu.

Na dnes zveřejněném seznamu je nově Fakultní nemocnice Plzeň a Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem. Dva pražské případy minulý týden odhalily testy v soukromé laboratoři. Podle médií šlo o Tilia Laboratories, které ale zatím na seznamu SZÚ nejsou.

Inkubační doba je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.