Vláda omezí pohyb osob, uzavírá školy a některé obchody

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob. Kabinet o zpřísnění opatření rozhodl na dnešním večerním zasedání.

Návštěvy příbuzných v okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

"Ze všech analýz vychází, že pokud chceme snížit mezilidské kontakty, musíme snížit mobilitu, pohyb obyvatel. Po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že omezení nastavíme tak, že zakážeme lidem opouštět území okresu. Budeme přesvědčovat občany, aby zůstali na území svého okresu tři týdny a pokud možno jej neopouštěli," řekl na tiskové konferenci vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Lidé si podle nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou od pondělí na následující tři týdny pobývat. To znamená, že pokud by se například vydali nejpozději v den účinnosti opatření na chatu, bude nutné následně celou dobu na tomto místě zůstat.

Mezi městskými částmi budou moci lidé přejíždět, platí pro ně stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu. Na střídavou péči o dítě se bude vztahovat výjimka ze zákazu, vláda doporučuje při dané cestě mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. Účast na svatbě či prohlášení o registrovaném partnerství bude možné jen v rámci okresu, kde daní lidé bydlí.

Dodržování omezení pohybu bude namátkově kontrolovat policie, a to včetně cest vlaky či autobusy. Posílena může být až o 5000 vojáků, řekl Hamáček.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru uvedl, že kromě stávajících opatření ve školství se od příštího týdne uzavřou i mateřské školy, 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů, speciální a praktické školy.

Kabinet rovněž asi na půlku podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zredukoval výjimky pro maloobchod a služby. Otevřené budou i od pondělí potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb budou moci fungovat čerpací stanice, výdejny zboží objednaných z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů. Havlíček to řekl dnes večer na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Vláda dále ponechala výjimku trafikám, prodejnám krmiv a zahrádkářských potřeb, obchodům s domácími potřebami. Fungovat budou smět také odtahy a taxi služby.

Lidé se od pondělí do 21. března naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví. Právě těmto prodejnám udělil kabinet výjimku ze zákazu 19. ledna, odůvodnil ji tím, že po zboží z těchto obchodů vzrostla po Novém roce poptávka. Do škol se tehdy vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol.

Uzavřené by oproti dosavadním opatřením měly od pondělí na tři týdny být také obchody se zbraněmi a střelivem. U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okna, řekl Havlíček.

Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova, řekl po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.

V místech, kde je už od pondělí povinný respirátor, tedy v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě, musí zaměstnavatel zajistit respirátor nebo ochranu nosu a úst s obdobnou účinností. V ostatních vnitřních prostorách bude stačit chirurgická rouška.

Blatný také potvrdil už ve čtvrtek avizované změny v nošení roušek a respirátorů. Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru, nanoroušky nebo podobně účinné ochrany dýchacích cest. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.