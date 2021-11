Vláda opatření zatím nezpřísnila. Chystá to na příští týden

Vojtěch přesto nevyloučil, že k nim v dalších dnech nedojde. Aktuálně čeká na vyjádření AntiCovid týmu k návrhům ministerstva a následně předloží vládě návrh změn a mimořádných opatření.

Ministr také nevyloučil zavedení například rakouského modelu, který tvrdě postupuje proti neočkovaným. Opět ale čeká na shodu s AntiCovid týmem, aby opatření, která se zavedou, byla ve shodě s budoucí vládou.

Následně Vojtěch prohlásil, že ke zpřísnění opatření by mohlo dojít na začátku příštího týdne, jakmile dostane od AntiCovid týmu potřebná vyjádření. "Pokud máme dělat nějaká zásadní rozhodnutí, která budou platit třeba několik měsíců, tak si myslím, že je legitimní, že hledáme společnou shodu," uvedl s tím, že je po volbách a už nejde o vládu a opozici.

Zpřísnění stávajících opatření by mohlo platit od 29. listopadu. Mluví se například o tom, že by lidé bez očkování nemohli do restaurací či na kulturní a sportovní akce. Variantou je i to, že by se mohli prokázat pouze PCR testem, ne antigenním jako nyní. Vojtěch ale dnes nechtěl tyto návrhy komentovat, čeká na písemné stanovisko AntiCovid týmu. "Máme přislíbeno, že ho dostaneme nejpozději do zítřka (soboty)," řekl.

Vláda dnes schválila plošné testování žáků antigenními testy, které proběhne 22. a 29. listopadu. "Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne," uvedl dnes ráno ministr školství Robert Plaga na twitteru.

Ve skladech státních rezerv zbývají pro školy asi dva miliony antigenních testů. V základních a středních školách je kolem 1,4 milionu žáků, část z nich už je naočkovaná, takže by se nemuseli testovat.