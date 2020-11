Vláda schválila další zpřísnění. Omezí se počet lidí v obchodech

Nařízení je součástí nového protipandemického systému (PES), který v pátek představilo ministerstvo zdravotnictví. Zástupci maloobchodníků nařízení kritizují, zvýší podle nich riziko nákazy. Vzroste mobilita lidí, hrozí panické nákupy, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka má podle modelu uvolňování platit od třetího stupně pohotovosti. V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva.

Svaz obchodu podle Prouzy vládu opakovaně upozornil na to, že 15 metrů čtverečních je odborně nijak nezdůvodněný limit a způsobí koncentraci lidí před prodejnami. Navíc zvýší mobilitu zákazníků, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat nejkratší řadu. Vůbec obslouženo kvůli restrikci nebude 20 až 30 procent lidí. Další budou v nákupní špičce čekat až hodinu ve frontě před obchodem.

Podle informací ČTK potravinářské řetězce nyní pracují na nalezení provozního řešení pro schválenou restrikci. S jejím zavedením počítaly nejdříve od příštího pondělí.

V České republice od 22. října platí zákaz maloobchodního prodeje. Výjimku mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky či květinářství. Obchody mohou mít od pondělí do soboty otevřeno maximálně do 20:00, o nedělích musí být většina prodejen zavřená. Do obchodů mohou vstupovat maximálně dva lidé, od ostatních musejí dodržovat dvoumetrový odstup. U vstupu je zákazníkům k dispozici dezinfekce, u nebaleného zboží je doporučováno používání jednorázových rukavic. Prodejci preferují bezhotovostní platbu.