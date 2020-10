Vláda schválila nákup remdesiviru. Hrozil jeho nedostatek, léčba pacienta stojí 56 tisíc

EuroZprávy.cz / ČTK

Nákup remdesiviru za 205 milionů korun, který v pondělí schválila vláda, má být zásoba na zhruba dva měsíce. V říjnu by podle materiálu projednaného vládou, který má ČTK k dispozici, mělo být dávek 10.000 asi pro 1650 pacientů. Do minulého týdne ho dostalo 870 lidí. Pokud by vláda ministerstvu peníze na nákup neschválila, hrozil léku nedostatek.