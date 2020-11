Vláda uvolnila tři miliony respirátorů pro sociální služby

Podle ní se ve středu začnou ze skladů hmotných rezerv respirátory FFP2 odvážet. Získat by je mělo téměř 90.000 zaměstnanců z krajských distribučních míst, kam materiál dodají hasiči. Ochranné pomůcky dostane 539 domovů pro seniory, 210 domovů pro postižené a 377 se zvláštním režimem. Maláčová dodala, že dosud mohly sociální služby získat peníze na pořízení materiálu z dotací. Na ně má nyní navázat státní dodávka.

Někteří experti i opoziční politici způsob ochrany zranitelných lidí kritizují. Podle nich měli pracovníci domovů dostat respirátory mnohem dřív, a to i o týdny či měsíce. "Proč až teď? Protože jsme měli vypsaná ta další kola (dotací) na dofinancování provozu sociálních služeb. Když se další kola vypíšou, zpětně se to nesmí měnit, nebo rušit. Nákup ochranných pomůcek je jednodušší a byl ve velkém opět spuštěn s nouzovým stavem. Obě věci jsou provázané," uvedla Maláčová. Česko je v nouzovém stavu od 5. října.

V domovech pro seniory či postižené a v dalších zařízeních se budou klientům i personálu dělat pravidelně antigenní testy na koronavirus. Nařízení o testování začne platit od středy. První vyšetření by se mělo uskutečnit do sedmi dnů, tedy do 11. listopadu. Poté by se mělo opakovat vždy po pěti dnech. Podle Blatného budou test provádět zdravotníci ze zařízení, či dohodnutí lékaři.

"Tam, kde se jedná o zařízení s vlastními zdravotníky, tam je to jasné. Tam, kde je nemají, musí mít smluvního poskytovatele lékařské služby. Je uložena povinnost, aby zaměstnavatelé přes tuto službu zařídili test zaměstnanců," uvedl ministr.

Odbory a asociace poskytovatelů péče ale upozorňují na to, že v sociálních službách zdravotníci chybějí. Poukazují na výpadek kvůli nemoci, karanténě či ošetřovnému po uzavření škol. Pokud by se personál musel věnovat testování, měl by méně času na potřebnou péči, řekla dnes v České televizi místopředsedkyně zdravotnických odborů Jana Hnyková.

Podle ministra nakažených seniorů přibývá a jejich podíl mezi pacienty s covidem roste. Vyzval starší lidi, aby omezili vycházení, setkávání či nákupy. V domovech pak mají pravidelné testy přispět k včasnému odhalení nákazy a zabránit jejímu šíření. Podle Maláčové někteří klienti či jejich příbuzní ale vyšetření začínají odmítat a nechtějí k němu dát souhlas. Ministr ujistil, že testování při výtěru z nosu je bezpečné.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes oznámila, že spolu s dalšími zdravotními pojišťovnami připravuje podklady ke smlouvě o rozvozu testů se společností Avenier. "Je to distribuční firma, se kterou mají smlouvu všechny pojišťovny a která bude zajišťovat distribuci testů po ČR," uvedl Blatný. Dodavatelů testů je podle něj víc.

Společnost Avenier má očkovací centra v celém Česku. Jejich odborným garantem a vedoucím lékařského týmu je podle webu firmy epidemiolog Rastislav Maďar. Ten byl dřív šéfem skupiny pro uvolňování jarních omezení kvůli epidemii. Skončil 24. srpna kvůli "podpásovým útokům" kolem zavádění a odvolávání povinnosti nosit roušky ve školách od začátku školního roku.