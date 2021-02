Vláda uzavře tři okresy. Německo hrozí zavřením hranic, pokud padne nouzový stav

Pokud Sněmovna stav nouze neprodlouží, skončí v neděli 14. února. Vláda by v tom případě většinu opatření převedla pod zákon o ochraně veřejného zdraví, to by ale podle Blatného bylo možné pouze omezeně.

Zpřísnění omezení volného pohybu ministr vysvětlil tím, že v daných okresech je počet nakažených třikrát až čtyřikrát vyšší než ve zbytku země. Nemocnice mají plné kapacity a musejí pacienty převážet jinam. "Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet," oznámil Blatný.

Omezení pohybu nebude platit pro děti dojíždějící do škol a jejich doprovod. Výjimku mají také lidi, kteří dojíždějí do jiných regionů do práce nebo budou muset opustit domov kvůli zajištění bezpečnosti, péči o příbuzné a blízké, kvůli zajištění potřeb pro zvířata, kvůli neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu, řekl ministr. Vždy budou muset ale deklarovaný účel cesty doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nebude vztahovat na tranzit. Například řidiči kamionů okresy mohou projet, ale nebudou v nich smět zastavit, pokud to není nezbytně nutné, například v případě poruchy vozidla.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že stát pošle půl milionu jednorázových roušek do Královéhradeckého a půl milionu do Karlovarského kraje ze státních hmotných rezerv. V případě potřeby může dodávky zopakovat. Jedná se také o tom, že školám a školkám v uzavřených okresech poskytne respirátory FFP2.

Zaměstnavatelům v těchto okresech vláda doporučila režimová opatření na pracovištích, co největší využití práce z domova a pravidelné antigenní testování. Na dodržování opatření má dohlížet na příjezdových silnicích policie. Pokud by síly nestačily, požádala by vláda o pomoc armády, řekl Blatný.

Bavorský premiér nevyloučil uzávěru hranic s ČR

Bavorský premiér Markus Söder nevyloučil možnost uzavření hranice s Českem, pokud neprodlouží nouzová opatření zavedená kvůli koronaviru. Söder to řekl dnes večer v televizi ZDF s tím, že pak by musela být Česká republika považována za oblast s výskytem mutací.

"Pokud nebude Česko schopné prodloužit svá nouzová opatření, pak musí být jasné, že z něj bude oblast s mutacemi, a bude třeba mluvit o uzavření hranice," cituje agentura DPA Södera. To by podle něj znamenalo, že by lidé z Česka do Bavorska prakticky nemohli jezdit. Nyní mohou přes hranici jen ti, kdo v této spolkové zemi pracují. Od čtvrtka ovšem pendleři pracující ve třech příhraničních bavorských okresech budou smět jezdit jen přímou cestou do zaměstnání a poté se ihned vrátit do Česka. Nebudou smět nikde zastavovat.