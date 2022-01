Vlna epidemie omikronu bude vrcholit příští dva týdny

Podle Duška je již nepochybné, že omikron tvoří v celé republice více než polovinu nových případů, v Praze ještě víc. Očekává ale ještě další nárůst počtu pozitivních testů, podle některých scénářů až 50.000 za den, což by byl téměř dvojnásobek dosavadního maxima z konce listopadu.

"Týden má určitou logistiku testování. Jak testujeme plošně ve školách, tak si vždycky v pondělí vyrobíme větší množství testů a v úterý už vidíme nejvyšší vrchol týdne. Tento týden není tím nejvyšším vrcholem úterý a nedochází k sešupu dolů, ale drží se to až do včerejška. To je prvním signálem, tohle je signál před dalším růstem," vysvětlil Dušek. Do konce ledna pak očekává maximální počty a začátek poklesu.

Sledovat je podle něj ale třeba i další parametry epidemie. Zastavil se například pokles podílu pozitivních ze všech testů a znovu roste. U diagnostických testů, tedy u lidí s příznaky, znovu překročil 25 procent. Nejvíce se nákaza stejně jako při nástupu vlny varianty delta šíří mezi mladými lidmi do 29 let, kteří mají nejvíc kontaktů a zároveň jsou nejméně očkovaní.

Od konce loňského roku klesá počet hospitalizovaných, ve čtvrtek jich bylo 1900, 350 z nich ve vážném stavu. Do nemocnic se pacienti dostávají se zpožděním pěti až deseti dní od data nákazy.

Podle realistického scénáře, který počítá s méně vážným průběhem onemocnění u nakažených omikronem, bude v nemocnicích zhruba 50 až 70 procent osob proti vlně delta. Najednou tak může být až 5000 hospitalizovaných s covidem. Rizikové modely počítají až se šesti miliony nakažených, přičemž by milionu z nich hrozil vážný průběh, predikují stejnou nebo i mírně horší naplněnost nemocnic než na podzim při vlně delty. Tehdy bylo maximálně 9500 hospitalizovaných v jeden den.

Dušek ale připomněl, že v současné době nejsou nemocnice prázdné, ale zhruba 30 procent v nich tvoří pacienti po léčbě covidu-19, kteří dál potřebují lékařskou péči. Problémy by tam mohly v některých krajích nastat, přestože omikron podle dostupných dat způsobuje menší zdravotní dopady. "Pokud bude dva a půl až třikrát tolik nakažených než při deltě a nemocnice jich bude potřebovat dva a půl až třikrát méně, tak je to pořád stejný počet," dodal.