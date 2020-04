Vojtěch chce po Velikonocích představit plán uvolňování opatření

Mezi jednotlivými uvolněními by měl podle Vojtěcha být určitý časový odstup, aby bylo možné vyhodnotit dopad takového rozhodnutí. Nepůjde tak o nějaké živelné úpravy, řekl. "Chci připravit jasný plán, po Velikonocích ho představíme, jak to bude probíhat, aby to mělo řád, aby ten plán byl na stole," poznamenal ministr.

Vláda kvůli epidemii koronaviru schválila řadu opatření včetně omezení volného pohybu v rámci republiky i přes hranice, uzavření škol, restaurací a některých prodejen. Kabinet 12. března vyhlásil na 30 dnů nouzový stav, jeho možné prodloužení v úterý projedná Sněmovna.

Dnes například vláda schválila, že od úterý budou znovuotevřeny provozovny sbírající a vykupující suroviny, od čtvrtka pak hobby markety, prodejny stavebních materiálů, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Lidé také budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích.