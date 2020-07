Vojtěch: Od září by měla fungovat nová verze aplikace eRouška

"My ji teď upravujeme, dáváme ji do souladu s jinými aplikacemi v zahraničí, aby byly na stejném protokolu, aby mohly třeba komunikovat s německou či britskou aplikací. Měla by takto fungovat od 1. září," řekl Vojtěch.

Aplikace zaznamenává setkání s dalším telefonem v blízkosti, pokud je na obou nainstalovaná. Propojují se pomocí bluetooth, které musí mít telefon stále zapnuté. Neukládá telefonní čísla ani polohu telefonu, data neodesílá automaticky, to musí udělat uživatel, většinou na pokyn hygieniků.

V Karviné Chytrá karanténa velmi pomáhá. Díky jejím systémům se mohli do navolávání kontaktů nakažených zapojit i hygienici na druhém konci republiky. Od 21.6. do 5.7. provedli 7 163 hovorů. Průměrně téměř 500 hovorů denně a strávili na linkách 730 hodin, tedy měsíc v kuse. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) July 9, 2020

Současná verze podle Vojtěcha nepracuje optimálně na mobilech Apple. "Funguje jen, když telefon je takzvaně vzbuzený. Ale my za to úplně nemůžeme, to je takto nastaveno technicky. Musíme ji předělat na základě nového protokolu této společnosti," uvedl. Společnosti Google a Apple se podle něj zároveň dohodly na společném protokolu, na základě kterého pak budou kompatibilní aplikace podobného typu v různých zemích.

Na podzim chce ministerstvo zdravotnictví spustit informační kampaň, aby si aplikaci stáhlo co nejvíce lidí. Kolik peněz na ni bude vynaloženo, zatím Vojtěch neví, očekává prostředky v řádu milionů korun.

Se zapojením eRoušky počítá druhá fáze projektu takzvané chytré karantény 2.0. Prvním cílem projektu bylo zrychlit a zautomatizovat dohledání kontaktů každého nakaženého, případně místo jeho nákazy. Jde o rozhovor, který vede s nakaženým pracovník krajské hygienické stanice. Druhá fáze počítá kromě eRoušky také se zapojením dobrovolného sledování pohybu aplikací Mapy.cz.