Vojtěch se chlubil daty, žádná nedodal. Starostové nevěděli, kolik mají nakažených

Nejedná se přitom o žádná osobní data a starostové dokonce ani po státu nechtěli, aby jim dával jména konkrétních pacientů. Jediné, oč usilovali, bylo dostat se k čistě statistickým anonymním údajům osob, které se v jejich regionu infikovaly. Informoval o tom web Neovlivni.cz

Tak jako tak jim ale resort zdravotnictví odmítl vyhovět. Slovy starosty Kyjova a šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukly se úřady hájily tím, že by města a obce mohla informaci zneužít. "Je pro nás dehonestující, že si orgány státní správy myslí, že bychom s těmi informacemi nakládali v rozporu se zákonem,” citoval jej server Echo24.

Komunální politici si to ale nenechali líbit a neváhali se vůči tomuto postupu ohradit. Najali si dokonce i právní zástupce, kteří jim nejprve poradili žádat informace pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Posléze pohrozili žalobami, díky čemuž pak ministerstvo zdravotnictví změnilo názor, a jeho šéf Adam Vojtěch (ANO) avizoval, že se data ke starostům dostanou.

Specialista na zdravotní právo Ondřej Dostál momentálně na svém twitterovém účtu uvedl, že se ujme zmiňovaného právního poradenství. “Zkraje prázdnin jsem psal pro jednoho starostu stanovisko, že na COVID-data mají obce nárok. Důvod zadání: Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím hygieniků panu starostovi tvrdilo, že počty nakažených mu nelze poskytnout kvůli GDPR. Další MZ-nesmysl odbourán, ani čtvrtrok to netrvalo. Sláva,” dal vědět.

"Obce budou dostávat statistické informace o nakažených každý týden. Půjde o komplexní přehled základních epidemiologických parametrů," informoval ministr zdravotnictví s tím, že se bude jednat o počet infikovaných a hospitalizovaných lidí, jakož i počet provedených testů.

“Starostové vedou místní krizové štáby, které mohou v dotčeném místě reagovat nejrychleji a nejefektivněji,” vysvětlil Lukl, proč se města a obce takových informací dožadují. Statistiky o koronaviru jsou problematické už od samého začátku epidemie. Resort zdravotnictví je odmítá poskytovat, a tudíž ani nelze kontrolovat statistiky, na něž se stát odvolává.

Přitom by to nebylo poprvé, kdy se potvrdilo, že oficiální čísla nejsou zrovna nejvěrohodnější. Vyjma případů, kdy se vyskytují za okresy se zpožděním více než osmi dní, se stalo i to, že data na oficiálním webu nekolidují s těmi, které publikují krajské hygieny. Kromě toho také došlo ke zpětné úpravě čísel, aniž by bylo vysvětleno, z jakého důvodu. Šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky Ladislav Dušek se při položené otázce, jak je něco takového možné, dokonce slyšet, že nenese odpovědnost za to, co "nějaká" hygiena vypustí na internet.