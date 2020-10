Vrecionová sepsala ostrý dopis: Babiš selhal a manipuluje s fotkami z farmářských trhů

Reagovala tak na nedělní premiérovu promluvu na youtube, v níž Babiš využil jednu z fotografií sobotních farmářských trhů na pražské Náplavce. "Prosím Vás, co je tohle. To je šílené. To je včerejší Náplavka. Vždyť jsme přece jasně řekli, že je třeba omezit kontakty," okomentoval Babiš fotografii, podle níž byl prostor Náplavky zaplněn. Podle jiných záběrů bylo na trzích méně lidí než obvykle.

Vrecionová Babišovi napsala, aby při hledání viníků vlastního selhání přestal ukazovat na lokální výrobce potravin, kteří prodávají na farmářských trzích. "A žádám Vás zejména o to, abyste k tomuto hledání viníků nepoužíval zmanipulované fotografie, které mají dokazovat Vaši tezi o 'geniálním lídrovi, ale neposlušném národu'," uvedla.

Otevřený dopis premiérovi:

..A žádám Vás zejména o to, abyste k tomuto hledání viníků nepoužíval zmanipulované fotografie, které mají dokazovat Vaši tezi o „geniálním lídrovi, ale neposlušném národu“. Ne. Viníky nejsou lidé, kteří se chtějí uživit..https://t.co/9d4p72qI1i — Veronika Vrecionová (@vrecionova) October 26, 2020

Viníky podle europoslankyně nejsou lidé, kteří se chtějí uživit a prodat své zboží, ale ani ti, kteří si jdou toto zboží koupit při dodržení všech vládních opatření. "Mají roušky, drží rozestupy a stropy jsou na farmářských trzích vyšší než na Úřadu vlády," uvedla s poukazem na Babišovo zdůvodnění, proč nepodstoupil karanténu po jednání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Pokud jsou podle Vrecionové venkovní tržiště rizikovější než supermarkety, Babiš by to měl dokázat na datech.

"Zatímco všichni chceme, aby epidemie co nejrychleji zmizela, vypadá to, že Vaším zájmem je pouze vyjít z problémů s čistým štítem, a to i přesto, že jste na sebe jako premiér vzal 'plnou politickou odpovědnost'," napsala premiérovi Vrecionová.