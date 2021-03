Všechny laboratoře budou muset centrálně odesílat vzorky, sdělil Blatný

Ministr uvedl, že referenční laboratoř nedávno kontaktovala laboratoř biologa Omara Šerého, která potvrdila několik případů jihoafrické mutace viru kolem mateřské školky v Brně. Laboratoř podle Blatného odmítla své vzorky poskytnout. "Nenapadlo mě, že by si někdo nedovolil tyto vzorky poslat," řekl ministr.

Molekulární biolog Šerý se proti Blatného vyjádření ohradil na twitteru. "Skutečně mě mrzí, když ministr Blatný si mě bere do úst a tvrdí, že nechci poskytovat vzorky a nespolupracuji, když to není pravda. Mrzí mě, že přestože mě nazývá kolegou, tak se domnívá, že náš tým několika molekulárních biologů, biochemiků a mikrobiologů není schopen sekvenovat," uvedl.

V debatě také uvedl, že pokud by se vědělo již počátkem prosince o výskytu britské mutace v Česku, platila by v zemi přísnější opatření, než jaká platila před vánočními svátky. Podle Blatného se dokončuje systém, který by měl dříve odhalit výskyt mutací viru v ČR.

"Záměrem je, aby všechny laboratoře, které jsou toho schopné, prováděly PCR screening, který upozorní na to, že se může jednat o danou mutaci viru," uvedl. V systému by podle něj mělo být 15 laboratoří po celé zemi, měly by se v nich sekvenovat reprezentativní vzorky. Tak by mělo být v každé laboratoři sekvenováno asi 70 vzorků týdně, což znamená v celé zemi asi 1000 vzorků týdně, dosud to bylo jen asi 50 vzorků týdně. Do této činnosti by se měly zapojit i další organizace včetně akademických tak, aby se do budoucna dalo včas zjistit, jaké další mutace případně v ČR jsou a kde se šíří.