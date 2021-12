Vyhláška o povinném očkování proti covidu má nově oporu ve sbírce zákonů

Vyhlášku předkládá současné vedení ministerstva zdravotnictví zřejmě krátce před koncem svého mandátu. Někteří zástupci nově nastupující vlády jsou proti povinnému očkování lidí nad 60 let, je to podle nich pro tuto skupinu diskriminační. U profesí chtějí nechat rozhodnutí na jejich profesních organizacích. Proti povinnému očkování jen lidí nad 60 let se vyslovila Česká vakcinologická společnost, podporovala by ho spíš pro všechny nad 18 let jako plánuje například Rakousko nebo Německo. Naopak Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve svém stanovisku návrh podpořila.

Vyhláška zavádí povinnost nechat se proti covidu očkovat pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Povinnost by měla platit také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.

Dokončené očkování má 82 procent lidí starších 60 let, neočkovaných je skoro půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost více než 85 procent. Do září bylo očkováno 78 procent zdravotních sester, u pracovníků sociálních služeb se odhaduje podíl očkovaných na 65 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost mohla vést k odchodům ze služby.

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Podle dat Státního zdravotního ústavu nebyl u těchto nemocí zachycen do konce listopadu ani jeden případ.

Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence typu A a B, proti žloutence B také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.