Výrazně přibylo případů, kdy lidé vědomě šíří nakažlivou nemoc

Podle těchto údajů loni řešilo NSZ od ledna do září osm případů šíření nakažlivé lidské nemoci, letos za stejné období to bylo 61 případů. Podobný nárůst je patrný také u šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Zatímco loni za prvních devět měsíců šlo o tři případy, letos to bylo 23 případů. Statistiky neuvádějí, o šíření jaké nemoci jde, podle iDnes lze předpokládat, že jde o nákazu covidem-19.

Trestným činem je porušení izolace v případě, že je člověk testován pozitivně na covid-19. V těchto případech lidem hrozí až trest vězení. V případě trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci hrozí podle zákona vězení na šest měsíců až na tři roky. Mírnější jsou tresty u šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, tam hrozí až roční vězení.

Obecně platí, že nakažený člověk musí v domácí izolaci povinně strávit minimálně 14 dní od pozitivního testu. Karanténu nařídí hygienik nebo speciální trasovací call centrum lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. Dříve trvala rovněž čtrnáct dní, od minulého týdne jen sedm. Podmínkou ukončení je ale negativní PCR test. V obou případech nesmí dotyčný domov po tuto dobu opustit.