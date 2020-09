Vysoký počet nakažených nás zaskočil, roli asi sehrály dovolené, říká pro EZ šéfka pražské hygieny

Tlumí rozčílení vysokoškoláků, kterým se nelíbí, že mají distanční výuku místo povinných přednášek, zatímco na fotbal může přijít až dva tisíce fanoušků. Šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová vysvětluje, že vždy je nutné vyhodnotit míru rizika možné nákazy. „Restrikční opatření se na vysokých školách udělala proto, aby se studenti, kteří jsou z celé republiky i ze zahraničí, nestýkali v malém prostoru, a předešlo se tak nákaze. Na fotbalových stadionech, kde je deset tisíc i více míst, máte dneska dva tisíce míst v různých sektorech, takže onen kontakt je na nich diametrálně odlišný. Riziko možné nákazy je mezi studenty výrazně vyšší než na zmíněných stadionech,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz lékařka Zdeňka Jágrová, která by v současnosti rozhodně neuzavírala základní ani střední školy.

Expertka na hygienu tvrdí, že zatím hlavní město další restrikce nečekají. „Pokud by ale drastické navýšení pokračovalo, pak s tím budou souviset i další opatření. Momentálně vyhlášení dalších restrikcí není na pořadu dne. (Ministr zdravotnictví Roman Prymula během pátku ale oznámil, že příští týden budou vydána další opatření omezující shromažďování – pozn. red.). Určitě ale v dohledné době nedojde k žádnému rozvolňování nynějších opatření,“ tvrdí. Jágrová zatím nedokáže říci, zda v probíhající koronavirové pandemii pomůže opatření, podle něhož mají od čtvrtečních dvaadvaceti hodin mít restaurace a bary povinně zavřeno. „Na jakékoli hodnocení je ještě velice brzy, když nařízení platí teprve od čtvrtka. Je potřeba to za nějaký časový úsek vyhodnotit.“

Ředitelce Hygienické stanice hlavního města se nelíbí, že se někteří hosté po uzavření restaurací pozdě večer shlukují na lavičkách a nedodržují stanovená hygienická nařízení. „Veškerá opatření byla nastavena proto, aby se snížil přenos. A k němu dojde tehdy, když všichni budeme dodržovat 3 R, tedy roušky, rozestupy a dezinfekci rukou. Pokud tyto zásady nebudou lidé dodržovat, tak se přenos nesníží, uzavřou se nám všechny hranice a budeme čelit dalším problémům. Současná nařízení jsou srozumitelná i akceptovatelná, a pokud je někdo hodlá ignorovat, neuděláte s tím nic,“ krčí Jágrová rameny.

Blížící se krajské a senátní volby, které se odehrají příští týden, podle ní nezhorší nynější epidemiologickou situaci. „Nepředpokládám, že by po volbách hrozila větší nákaza, protože jsou už nastavena různá opatření. Máme například vyzkoušeno, jak se předávají počty osob v karanténě. Tohle už funguje nyní, a tak se zde už neobávám žádných dalších problémů,“ konstatuje odbornice, pro niž není spolupráce s čerstvě jmenovaným ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou žádným novým prvkem. „Pan profesor je znám svými znalostmi, vědomostmi, což všichni oceňujeme, a proto s ním nemám žádný problém.“

VIR CHYTNOU SPÍŠE VYSOKOŠKOLÁCI NEŽ FOTBALOVÍ FANOUŠCI

Neděsí vás rekordní nárůsty počtu nemocných covidem-19 v Praze? Metropole jen za čtvrtek ohlásila 601 nakažených pacientů.

Samozřejmě mě to netěší, protože tak vysoké číslo jsme v tomto období vůbec nečekali. Sice jsme očekávali růst, ale nikoli, že bude tak náhlý. Vzestup nakažených zatím stále může souviset s návratem lidí po prázdninách do zaměstnání a dětí do škol.

Jak může počet nemocných na konci září souviset s návratem lidí z dovolených? Vždyť prázdniny skončily před měsícem.

Musíte si uvědomit, že my hygienici v současné době sbíráme plody práce staré čtrnáct dní. Nyní se tedy plně promítá odezva na dobu, kdy se lidé plně vrátili ke svému původnímu běžnému standardnímu životu po dovolených.

Plánujete v Praze nějaké další restrikce, když čísla stoupají? Jen připomenu, že od pondělí jsou v hlavním městě podle nařízení hygieniků povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Roušky ve vnitřních prostorách od čtvrtka v metropoli musejí mít i lidé ve společných prostorách internátů a domovů mládeže, diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů a dětských azylových domů. Rovněž platí také zákaz přítomnosti studentů na vysokých školách.

Momentálně vyhlášení dalších restrikcí není na pořadu dne. Nicméně stále se současná situace vyhodnocuje a uvidíme, kam až se posune. Určitě ale v dohledné době nedojde k žádnému rozvolňování nynějších opatření. Pokud by drastické navýšení pokračovalo, pak s tím budou souviset i další restrikce. (Ministr zdravotnictví Roman Prymula během pátku ale oznámil, že příští týden budou vydána další opatření omezující shromažďování – pozn. red.).



Může Praze pomoci nařízení, podle něhož od čtvrtečního večera, stejně jako v celé republice, musejí restaurace a bary zavírat už ve dvaadvacet hodin?

Na jakékoli hodnocení je ještě velice brzy, když nařízení platí teprve od čtvrtka. Je potřeba to za nějaký časový úsek vyhodnotit.

Nebojíte se, že zkrácení otevírací doby v hospodách může být z hlediska šíření infekce kontraproduktivní? Narážím na skutečnost, co se ve čtvrtek pozdě večer dělo po uzavření podniků. Lidé se v jejich blízkosti shromažďovali na lavičkách, popíjeli z láhví, nedodržovali dvoumetrové rozestupy a jistě si ani nedezinfikovali ruce. Kdyby naopak zůstali v restauraci, personál by je ohlídal, aby dodržovali veškerá hygienická pravidla.

Veškerá opatření byla nastavena pro to, aby se snížil přenos. A k němu dojde tehdy, když všichni budeme dodržovat 3 R, tedy roušky, rozestupy a dezinfekci rukou. Pokud tyto zásady nebudou lidé dodržovat, tak se přenos nesníží, uzavřou se nám všechny hranice a budeme čelit dalším problémům. Když vydáváte jakékoli metodické opatření, musíte mít na paměti, aby byla lidem srozumitelná a mohli je akceptovat. Současná nařízení podle mě jsou srozumitelná a akceptovat jdou. V případě, že je akceptovat někdo nehodlá, neuděláte s tím nic, ani kdybyste vydali patnáct opatření naráz.

Jaký názor máte na skutečnost, že na fotbalové stadiony může přijít dva tisíce diváků, do hokejových hal tisíc fanoušků, ale vysoké školy jsou uzavřeny a studenti jsou odkázáni na distanční výuku, výjimky platí třeba pro individuální konzultace, zkoušení anebo laboratorní či umělecké práce. Bývalý ministr financí Ivan Pilný ve čtvrtečním pořadu České televize Události Komentáře řekl, že bychom se měli rozhodnout, zda upřednostníme vzdělání před sportem. Viditelně se mu nastavené podmínky nezamlouvaly.

Na vysokých školách je distanční výuka, která se týká povinných přednášek, kde je posluchárna pro 150 až 200 lidí. Restrikční opatření se zde udělala proto, aby se studenti, kteří jsou z celé republiky i ze zahraničí, nestýkali v malém prostoru a předešlo se tak nákaze. Na fotbalových stadionech, kde je deset tisíc i více míst, máte dneska dva tisíce míst v různých sektorech, takže onen kontakt je na nich diametrálně odlišný. Většinou jsou to sice částečně zakryté stavby, ale nejsou obvykle uzavřeny, a tak riziko možného přenosu eventuální nákazy je zde menší. Víte, vždycky musíte vyhodnotit míru rizika možné nákazy. A co se týče tohoto aspektu, tak míra rizika možné nákazy je mezi studenty výrazně vyšší než na zmíněných stadionech. Ale ani na nich tato pravidla o návštěvnosti nejsou nastavena donekonečna. Pokud bude výskyt nákazy dále exponenciálně růst, pak je pravděpodobné, že se omezí i tyto aktivity.

PANDEMIE BY PO VOLBÁCH NEMĚLA NABRAT NA SÍLE

Byla byste vy osobně za současné pandemické situace pro celoplošné uzavírání škol?

Přála bych si, aby se neuzavíraly, a vyčkali jsme, co se bude dít dál. Ovšem já nemohu vyloučit, že nedojde k uzavření škol. Ale pokud by k nim muselo dojít, budu ráda, když tato situace nastane co nejpozději.

Je vhodné, aby se nyní, kdy situace ohledně koronaviru není v zemi dobrá, a denní nárůst je téměř tři tisíce nemocných, vůbec konaly příští týden krajské a senátní volby? Nezhorší se po nich šíření nákazy ještě více, nebylo by lepší je odložit?

Nepředpokládám, že by po volbách hrozila větší nákaza, protože jsou už nastavena různá opatření. Máme například vyzkoušeno, jak se předávají počty osob v karanténě. Tohle už funguje nyní, a tak se zde už neobávám žádných dalších problémů.

Je možné, že lidé se budou bát jít k volbám, jejichž výsledky pak koronavirus ovlivní?

Nejsem volební expert. Proto nedokáži říci, jakým způsobem lidé, kteří by kvůli obavám z infekce nešli k volbám, ovlivnili jejich výsledky.

Jak se vám jako ředitelce Hygienické stanice hlavního města Prahy spolupracuje s čerstvým ministrem zdravotnictví profesorem Romanem Prymulou?

V naší epidemiologické obci pana profesora známe, takže pracovní kontakt s ním pro nás nepředstavuje žádný nový prvek. Pan profesor je znám svými znalostmi, vědomostmi, což všichni oceňujeme, a proto s ním nemám žádný problém.