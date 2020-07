Většina lidí chce vakcínu proti covidu, vývoj té české ale nemá smysl, říká ředitel asociace

Dvořáček v rozhovoru pro Český rozhlas Plus uvedl, že by měl být kladen větší důraz na logistiku případné vakcíny než na její vývoj, protože se bude jednat o operaci se spoustou technických parametrů.

„Třeba jak vakcínu nakoupíme, jestli bude hrazena pojišťovnou a podobně. Na tom bychom měli pracovat teď v létě,“ konstatoval Dvořáček, který si myslí, že naše úřady se dostatečně nepřipravují.

Dvořáček v rozhovoru také poukázal na velký nápor lidí u praktických lékařů, až bude vakcína k dispozici, protože z průzkumu agentury Kantar CZ vyplývá, že 60 % Čechů má o vakcínu zájem.

„Covid-19 bude jedna z nemocí, kterou budeme muset mít ve svých očkovacích průkazech,“ varoval Dvořáček podle kterého nenaočkovaní lidé budou mít problém účastnit se velkých akcí, ale také cestovat.

Nejblíže k účinnému očkování se v současné době nachází britská firma AstraZeneca. Započala finální fázi klinického testování na lidech s prokazatelnými výsledky a mohla by být k dispozici v září letošního roku.

„Taky už dokázala získat výrobní kapacity v Indii a do konce roku by měli být schopni vyrobit několik miliard dávek,“ poznamenal Dvořáček, který dodal, že k cíli se blíží i společnost Pfizner v Německu. „I ona by měla mít vakcínu ještě letos,“ míní ředitel.