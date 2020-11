Vývoj české vakcíny proti covidu stál miliony, teď zřejmě končí

Na vývoji vakcíny se podílí tři instituce řízené ministerstvem zdravotnictví. Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny. Jak už dříve zjistili reportéři pořadu 168 hodin, samotný vývoj byl od počátku podivný.

K vývoji se prakticky nikdo nechtěl vyjadřovat a na dotazy novinářů téměř nikdo neodpovídal. Vývoj nechtěla dříve komentovat ani vedoucí výzkumného týmu Věra Adámková (ANO). Jak už přitom v minulosti upozornil server EuroZprávy.cz, ta má za sebou kontroverzní historii v oblasti lékařské vědy. Je totiž držitelkou Bludného balvanu za rok 2018.

Bludný balvan je anticena Českého klubu skeptiků Sisyfos, který ji uděluje za pseudovědeckou činnost. Adámková jej obdržela společně s Tomiem Okamurou, Andrejem Babišem a dalšími politiky za "blábolení a šíření pitomostí v oblasti zdravotnictví a vědy".

Konkrétně poslankyně cenu dostala za výrok, který pronesla v Poslanecké sněmovně: "Právě proto, že jsem certifikovaný homeopat, musím říci, že je naprosto špatně, kdyby se pustily tyto léky do prodeje, protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém ředění, které mohou lidské tělo poškodit."

Vývoj samotné vakcíny přitom nyní zřejmě skončí, a to testováním na myších. Do druhé fáze ho podle Českého rozhlasu šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný zřejmě nepustí. "Je to v rukách pana ministra a tento posun je čistě jeho politické rozhodnutí, které je potřeba akceptovat," tvrdí Adámková.

Adámková také nastínila dosavadní náklady. Podle ní vývoj zatím vyšel asi na čtyři miliony korun. "Pokud vím, tak zatím ale nebylo nic proplaceno. Je také potřeba říct, že celý tým na tom nikdy nepracoval za peníze. Mají úvazky u těch tří ústavů, takže to se do této částky nikdy nepočítalo," dodala.

Vůči vakcíně se přitom řada odborníků dlouhodobě vyjadřuje kriticky. "Konstatovat, že Česká republika je připravena vyvinout během měsíců vakcínu proti novému koronaviru bylo velmi neprofesionální a v mém odborném, ale i neodborném okolí to vzbudilo úžas. Všechny také ohromilo, že paní doktorka měla odvahu postavit se do čela výzkumného týmu," uvedla pro EuroZprávy.cz bývalá ředitelka Mikrobiologického ústav Akademie věd České republiky Blanka Říhová.

Ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer podle České televize hovoří o politickém populismu, ředitel Parazitologického ústavu Akademie věd Julius Lukeš pak uvedl, že místo samostatného výzkumu měli čeští vědci spolupracovat s některou jinou zemí.