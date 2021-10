VZP chce od ministerstva detaily k využití milostivého léta

Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni se pojišťovna snaží do jistiny, jejímž splacením se celý dluh srovná, zahrnout i penále. Řada dlužníků by tak opatření nemohla využít. Podle poslanců, kteří milostivé léto prosadili, penále součástí jistiny není. Stanovisko ministerstva ČTK zjišťuje.

"V tuto chvíli pojišťovna hledá cestu, jak zákon, který bohužel umožňuje nejednoznačný výklad, aplikovat do svého systému, aniž by se tím sama vystavovala riziku následných sankcí. VZP podniká všechny kroky k tomu, aby její klienti mohli využít této dluhové amnestie, usiluje mimo jiné o výklad ministerstva zdravotnictví, který by toto umožnil," uvedla Plívová. Podle ní by VZP jednoznačný závěr mohla mít do konce příštího týdne.

Takzvané milostivé léto prosadili poslanci letos v létě. Pokud dlužník od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a k ní 908 korun odměnu exekutorovi, úroky a další platby se mu odpustí. Týká se to jen dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Člověk tak dluží třeba zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, dopravním podnikům, technickým službám, radnicím či firmě ČEZ. Zadlužení nesmějí být v insolvenci a musejí výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy.

Hůle míní, že se VZP rozhodla vůli zákonodárců vzepřít. "230.000 lidí možná VZP nedá šanci na cestu z dluhové pasti. Její právníci tvrdí, že penále je jistinou. V exekuční příkazech je ale jistina a penále běžně odděleno. Zákonodárci jasně s odpouštěním penále počítali," uvedl expert.

Podle poslance Marka Výborného (KDU-ČSL) není možné penále prohlásit za jistinu, ke které vzniklo. Považuje to za "neakceptovatelné pohnutí interpretace" novely exekučního řádu, která milostivé léto upravuje. "Penále je a vždycky bude příslušenství, které má být v rámci milostivého léta odpuštěno," řekl na tiskové konferenci lidovců. Podle něj se někteří věřitelé z řad institucí snažit hledat kličky, které jsou z jeho pohledu "za hranou zákona".

Výborný uvedl, že o problému jednal s předsedkyní správní rady VZP Věrou Adámkovou (ANO). "Došli jsme k závěru, který kvituji. Na příštím jednání správní rady bude projednáno usnesení, a věřím, že také schváleno, které jasně stanoví pro VZP základní princip, že penále nemůže být jistinou, ale je příslušenstvím," řekl Výborný. Správní rada VZP by se měla sejít 25. října.

Podobně se vyjádřil poslanec Patrik Nacher (ANO), který patří mezi zákonodárce, kteří milostivé léto prosadili. "Pod jistinu nespadá penále, jak občas někde čtu. To nebylo záměrem tohoto pozměňujícího návrhu," uvedl Nacher. Po jednání s Adámkovou napsal, že další kroky k řešení budou následovat.