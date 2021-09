VZP rozesílá za veřejné peníze onkologickou brožuru s Babišem

Premiér poslancům vysvětloval, jak se k tématu rakoviny dostal, a uvedl, že brožuru vymyslel on, a přiblížil i její obsah. "Jde o součást národního boje proti rakovině. Je důležité, aby lidé měli nejlepší prevenci a léčbu," řekl. Na adresu kritiků prohlásil, že nikdy nic nevymysleli a vystupují proti prevenci a tím i proti lidem. "To není, že Babiš si dělá nějakou kampaň," zdůraznil premiér. Pokud by lidé nakonec prospekt nedostali, budou moci podle něho "poděkovat opozici".

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek se v následné diskusi ohradil proti premiérovu tvrzení, že opozice svou kritikou bojuje proti prevenci nádorových onemocnění. "Hájíte svoji volební propagaci za peníze z českého zdravotnictví," řekl. Předseda lidovců Marian Jurečka označil Babišovo vystoupení za samochválu, premiér podle něho udělal z onkologického onemocnění "brutálně neférové a neetické volební téma". Jurečka žádal, aby byla brožura vydána až po volbách.

Proti premiérovu vystoupení se ohradil rovněž předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Poukázal na to, že podobné brožurky vždy psaly odborné společnosti a že se by na tom nic měnit nemělo. Vládní činitele by podle něho mělo trápit spíše to, aby pacienti za preventivní prohlídky nemuseli platit 3000 korun. Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška premiér zneužil odborníky pro svou propagaci. "Máte teflonové svědomí a teflonovou morálku," řekl na Babišovu adresu.

Naopak předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že se vydání brožury evidentně na rozdíl od obou opozičních koalic neobává. "Jestli se bojíte, tak z vás mluví pouze vztek, že nejste předsedou vlády nebo ministrem zdravotnictví," uvedl. Onkologická onemocnění nejsou něco malicherného, dodal Filip.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) už před sněmovní debatou oznámila, že chce zabránit distribuci brožury z veřejných peněz. Koalice Pirátů a STAN na twitteru ohlásila, že se obrátí na soud s žádostí o předběžné opatření, které materiál zakáže rozesílat.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes informovala, že pojišťovny začnou brožuru pojištěncům posílat ve čtvrtek. Jen největší pojišťovnu publikace stála k 15 milionům korun.

Mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Luisa Divišová ČTK řekla, že v souvislosti s distribucí brožury úřad s některými zdravotními pojišťovnami komunikoval. Stanovisko však podle ní nemůže zveřejnit kvůli tomu, že by mohlo předjímat závěry případného správního řízení.