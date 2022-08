VZP stála péče o uprchlíky do pololetí 593 milionů korun

Částka může být ještě vyšší i za již ukončené měsíce. "Může být, že část té péče ještě není zdravotnickými zařízeními zaevidována a přihlášena k úhradě," řekl novinářům předseda správní rady VZP a poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL). Dodal, že péče čerpaná válečnými utečenci z Ukrajiny zatím stála méně peněz, než pojišťovna předpokládala.

VZP dosud eviduje 349.000 pojištěnců z řad uprchlíků, z nich 123.000 jsou děti a 52.000 již pracuje a jejich pojistné hradí zaměstnavatel. Ostatním ve věku 18 až 65 let vznikla po 150 dnech od získání víza povinnost kontaktovat pojišťovnu a nahlásit, kdo za ně pojistné dál platí. Do konce srpna ji má u VZP asi 123.000 lidí. Pojišťovnu kontaktovalo 38 procent z nich.

Každý měsíc budou přibývat další pojištěnci, kterým tato lhůta uplyne. Do konce roku jich musí zdravotní pojišťovnu kontaktovat asi 215.000. Stát ani zdravotní pojišťovny ale přesně neví, kolik uprchlíků na území ČR pobývá, kolik odešlo do jiných zemí nebo zpět na Ukrajinu. Víza jich dostalo přes 420.000, odhady zůstávajících jsou mezi 200.000 a 300.000.

Ti, kteří přestanou dál spadat do kategorie státních pojištěnců, tedy i studenti, matky s dítětem do sedmi let nebo více dětí do 15 let, musí platit měsíční pojistné 2187 korun. "Neplacením pojistného může vznikat dluh na pojistném, který končí exekucí," uvedla pojišťovna.