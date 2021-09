Z poškození mozku chlapce po operaci mandlí viní matka zdravotníky i Pardubickou nemocnici

Chyby podle ní nastaly při předoperačních vyšetřeních, operaci i řešení kritické situace při masivním krvácení dítěte několik dní po zákroku. Kvůli němu nemohl chlapec několik minut dýchat a má poškozený mozek. V té chvíli nemocniční personál podle ní fatálně selhal, řekla novinářům.

"Chyba byla hned od začátku a chyby se nabalovaly. V první řadě měly sestry přivolat ARO tým, Já jsem jim do poslední chvíle věřila, že tam bude nachystaný a připravený. Kdyby tam byl ARO tým, nedojde k situaci, ke které došlo," uvedla matka chlapce.

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jsou obžalovány sestry Barbora Špásová a Alena Chovancová a lékařka Martina Šípková. Podle matky chlapec začal v noci několik dní po operaci silně krvácet, šla proto pro sestry, aby zavolaly ARO tým. Ty si však nevěděly rady a řekly jí, aby s dítětem sama odešla na ORL ambulanci. Ukázalo se ale, že je v noci zavřená, dlouho nikdo nemohl najít klíče ani přivolat specializovaného lékaře. Sloužící lékařka Šípková se podle matky o chlapce příliš nezajímala. Žalobě pro přečin neposkytnutí pomoci čelí i nemocnice jako právnická osoba.

V emotivním vystoupení, při němž se několikrát neubránila slzám, matka popsala celý příběh svého dítěte od prvotních vyšetření až po fatální následky pooperačních komplikací. Lékaři podle ní nepostupovali správně už při diagnóze, operace mandlí byla zbytečně rozsáhlá, navíc ji údajně prováděl lékař, který k tomu neměl příslušné oprávnění. Jedna sestra při pooperačních komplikacích propadla panice, snažila se přivolat zdravotnickou záchrannou službu, která sídlí mimo areál nemocnice. Sloužící lékařka od dítěte na chodbě před ambulancí odešla, aniž se mu věnovala.

"Je nepochopitelné, co se tam dělo," uvedla matka. Sama ve stresu na chvíli ztratila vědomí. Později chtěla jít s chlapcem o patro výš na lůžkovou část ORL oddělení, sestra ji však zadržela. Přivolaný lékař z ORL Roman Michálek podle matky křičel na sestry, aby mu přinesly odsávací zařízení, neboť to ambulantní nefungovalo, navíc dítěti poškodil kovovou trubičkou zub. Chtěl po matce, aby sama přivolala ARO tým, ona však u sebe neměla telefon, dítě jen doprovázela. Lékař položil chlapce na podlahu ambulance, což zřejmě vedlo k neprůchodnosti dýchacích cest plných krve. Matka tvrdí, že jejich zprůchodnění nezajistil intubací. Snažil se dítě resuscitovat, trvalo to ale příliš dlouho a panoval všeobecný chaos. Lékař z ARO týmu přišel až po asi 20 minutách od počátku události. Se zpožděním se dostavil také primář dětského oddělení Marian Šenkeřík, který měl mít ten den příslužbu. Chlapec byl poté převezen na specializované pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podle matky se Šenkyřík staral jen o úhradu hospitalizace v Pardubicích.

Matka také uvedla, že Pardubická nemocnice rodině později nenabídla psychologickou pomoc ani pomoc s péčí o postiženého syna. Ten je již čtyř roky ve vegetativním a horšícím se stavu. "Život se nám úplně otočil naruby. Adámek je ležící a já o něj pečuji 24 hodin denně," uvedla matka.

Se zdravotnickou dokumentací podle ní lékaři později manipulovali, nemocnice ji rodině dlouho odmítala vydat stejně jako záběry z kamer, které dokumentovaly dění na chodbě nemocnice. Po zveřejnění případu v médiích náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Michálek rezignoval.

V případu je obžalována z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti i společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnická osoba. Podle státního zástupce její vina spočívá v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů. Podle obžaloby mělo krvácející dítě zůstat na lůžku ve stabilizované poloze, aby krev mohla volně odcházet. Bylo nutné přivolat zkušeného odborníka, pacienta uspat, zaintubovat a zastavit krvácení.

Rodina chlapce se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco navýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.