Za 24 hodiny přibylo v Praze 216 případů covidu-19

V Praze ode dneška platí přísnější opatření proti šíření nového koronaviru. Do obchodů a nákupních center je vstup znovu možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Stravovací zařízení musejí být mezi půlnocí a 06:00 uzavřená.

Od začátku března se novým typem koronaviru v metropoli prokazatelně nakazilo 6424 lidí. Přibližně sedm z deseti z nich už se ale z nemoci uzdravilo. Naopak 114 lidí s koronavirem zemřelo, poslední z nich dnes. V současnosti tak je v Praze 1744 nemocných.

U většiny lidí má nemoc lehký průběh. Nemocnice Na Bulovce ale dnes na twitteru uvedla, že je v ní hospitalizováno 19 pacientů s covidem-19, z toho pět je na jednotce intenzivní péče.

Nejvíc nakažených v Praze bylo či je ve věku mezi 20 a 29 lety, a to 1752 od začátku epidemie. Následuje věková skupina 30 až 39 let s 1373 případy. Mezi lidmi nad 60 let evidují pražští hygienici zatím přes 900 infikovaných.

Z deseti pražských obvodů má nejvyšší počet nakažených Praha 4. Od začátku šíření nemoci v Česku tam covidem-19 onemocnělo 1337 lidí. Při zohlednění počtu obyvatel je nejvíce zasažená Praha 1, kde na 100.000 obyvatel připadá přibližně 750 případů.

Podle ministerstva zdravotnictví bylo v Praze od března prokázáno 7281 případů nákazy. Čísla pražských hygieniků se od údajů ministerstva liší, protože nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.

Kvůli vysokým denním nárůstům nově prokázaných případů bude v Česku od čtvrtka povinné nošení roušek prakticky ve všech vnitřních prostorách. Výjimku budou mít například plavecké bazény. Roušky dále nebudou muset nosit soudci a účastníci soudních řízení, moderátoři, redaktoři a další osoby v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost se nebude vztahovat na snoubence a další lidi při obřadu či řidiče vozidel veřejné dopravy.