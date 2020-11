Za dnešek 2145 nakažených. V nemocnici je téměř 7800 hospitalizovaných s covidem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku je v nemocnicích s koronavirem nyní 7779 pacientů. Počet hospitalizovaných tak od pátku klesl zhruba o 500. Snižují se také denní nárůsty nakažených. Dnes do 18:00 odhalily laboratoře 2145 případů covidu-19, minulou neděli jich za stejnou dobu bylo téměř dvakrát tolik. Do statistik ale přibylo dalších 112 úmrtí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.