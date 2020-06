"Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko a to stále tak trvá," řekl Vojtěch. "Týká se to hlavně OKD a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů, za včerejšek," dodal ministr.

Podle dnešních čísel z webu ministerstva zdravotnictví se podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu testů se v sobotu oproti pátku zhruba ztrojnásobil na 13,96 procenta. Je tak nejvyšší od 10. března, kdy se v Česku začínal šířit koronavirus. Počet provedených testů v sobotu klesl ve srovnání s pátečními více než 4300 testy asi o polovinu na 1862. Naproti tomu množství nových případů nákazy stouplo o více než polovinu na 260, což byl největší denní nárůst od 8. dubna.

Ministr Vojtěch také řekl, že plánované celorepublikové rozvolňování přijatých opatření od 1. července se nebude týkat Karvinska. "Do jisté míry plánujeme, že ta opatření se budou zpřísňovat," uvedl. Bude se to týkat hromadných akcí, například sportovních nebo kulturních, kde chce ministerstvo stanovit horní hranici účasti maximálně na 100 lidí, zatímco v celé ČR to je 1000 osob. Limit na Karvinsku by se tak měl snížit z nynějších 500 osob u akcí konaných uvnitř budov i venku.

Ministr poznamenal, že nárůst je i v dalších oblastech, ale jde o přírůstky v rozsahu deseti či 15 případů, takže se podle něj nedá hovořit o nějaké eskalaci. "Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky," podotkl. Poukázal na to, že třeba počet případů v Praze klesá.

"Já se domnívám , že je to normální vývoj, který se dal čekat," řekl místopředseda zdravotnického výboru Sněmovny Svoboda. Také podle něj nejde o druhou vlnu.