Za pátek přibylo více než 17 tisíc nově nakažených koronavirem

V nemocnicích bylo před víkendem skoro 6800 pacientů s covidem, z toho 1052 s těžkým průběhem. Každý den umírá s koronavirem víc než sto lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počet hospitalizovaných byl sice nižší oproti předchozím dnům tohoto týdne, kdy se blížil i 7000, ale o zhruba pět set vyšší než minulý pátek. Zátěž nemocnic, především jednotek intenzivní péče, je enormní. Podle prognóz bude růst i v dalších předvánočních týdnech, i kdyby epidemie začala brzdit.

Incidenční číslo k dnešku podruhé za sebou kleslo, na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní nyní připadá 1100 případů koronaviru, předchozí den činilo 1135.

Mezitýdenní pokles zaznamenaly statistiky v tomto týdnu v úterý a ve čtvrtek, v minulém týdnu v pátek a v sobotu. Počty nově odhalených případů ale zůstávají vysoké, v tomto týdnu dvakrát překročily 21.000.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo skoro 2,23 milionu lidí, z nich 33.576 zemřelo. Od poloviny listopadu umírá s covidem kolem stovky pacientů denně. Za tuto středu statistiky evidují 134 zemřelých s potvrzenou nákazou, nejvíc od začátku dubna. Za pátek je ve statistikách zatím 53 úmrtí, zpětně se ale údaje zpravidla navyšují.

Cestou z epidemie je podle politiků a odborníků očkování. Zmírnit zátěž nemocnic může i posilující dávka vakcíny, pro kterou si v Česku přišel už milion lidí. Nárok na ni mají lidé půl roku po ukončené vakcinaci, lidé nad 60 let a chronicky nemocní už po pěti měsících. O ledna se platnost očkovacích certifikátů proti covidu zkrátí na devět měsíců a pro prodloužení bude nutné se znovu očkovat.

V poslední době počty rozdaných dávek stoupají, většina připadá právě na posilující dávky. V pátek zdravotníci aplikovali přes 93.500 dávek vakcíny, zhruba o 22.700 víc než před týdnem, z nich bylo asi 72.000 posilujících. Dosud zdravotníci podali od konce loňského prosince bezmála 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi s 10,7 miliony obyvatel okolo 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let.

Pro vývoj epidemie je klíčovým ukazatelem pozitivita testů, která zůstává dál vysoká, ale už neroste. Týdenní průměr se zhruba od poloviny listopadu pohybuje u diagnostických indikací kolem 35 procent, tedy u testů pro pacienty s příznaky onemocnění. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé po rizikovém kontaktu, je to kolem 15 procent.