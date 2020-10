Za peticí proti opatřením stojí homeopaté, je plná klamů, varuje skeptička ze Sisyfa

Pod peticí je podepsána řada lékařů, mezi kterými nechybí ani veřejně známí odpůrci opatření, jako prezident České stomatologické komory Roman Šmucler nebo přednosta Kardiocentra IKEMu Jan Pirk. Ti spolu s dalšími například tvrdí, že vládní opatření jsou větším nebezpečím ohrožení celkového zdraví lidu, než nemoc covid-19.

Z medicínského hlediska podle textu petice nevidí důvod k prohlubování restriktivních opatření a vyzývají například vládu, aby omezila nošení roušek nebo aby "upustila od povinného testování osob bez příznaků". Navzdory tomu, že je prokázáno, že i lidé bez příznaků mohou být přenašeči nemoci, která si na celém světě vyžádala už více než milion mrtvých.

O kontroverzní petici vyvolává pochybnosti nejen její text, který nekoresponduje s opatřeními doporučenými odborníky na šíření virových nemocí, tedy epidemiology nebo virology, ale i lidé, kteří jsou jejími signatáři. Petice se navíc výrazně podobá původnímu Prohlášení českých homeopatů.

Za peticí stojí zastánci alternativní medicíny

Server EuroZprávy.cz na to upozornila Lenka Příplatová, evoluční bioložka a členka Českého klubu skeptiků Sisyfos, s tím, že petici iniciovala homeopatka Kateřina Lucká. "Lékařka, která věří ve skutečnou účinnost homeopatických preparátů, na svojí facebookové stránce sdílí dezinformační časopis Šifra, a na svém webu zpochybňuje účinnost Ritalinu u dětí s poruchou pozornosti," varuje skeptička.

Dodává, že Lucká také "preventivně" podepsala a šíří petici za dobrovolnost očkování proti viru SARS-CoV-2, navzdory tomu, že povinná vakcinace není v současnosti nijak zvažovaná, a to i vzhledem k předpokládanému nedostatečnému počtu vakcín. Proti údajně povinné vakcinaci se přitom v poslední době vyhraňuje řada lidí s poměrně velkým dosahem, což může mít negativní vliv na veřejnost a její důvěru v lékařskou vědu. Za všechny lze jmenovat například zpěvačku Ilonu Csákovou.

Dalším ze signatářů je Ladislav Fiala, internista, který se ale podobně jako Lucká věnuje homeopatii. Sám je navíc předsedou České homeopatické společnosti. "I on věří ve skutečnou účinnost homeopatik nad rámec placeba, což dle něj dokládá zjištěný efekt homeopatik u zvířat či kojenců – jev dobře známý kriticky uvažujícím spoluobčanům pod nálepkou "placebo by proxy"," upozornila pro EuroZprávy.cz Příplatová.

Dodává, že na námitku týkající se neexistence přesvědčivých důkazů o účinnosti homeopatické léčby, Fiala odpovídá: "To, že nevíme, jak něco funguje, neznamená, že to neexistuje. Ani v dnešní době zdaleka neznáme vysvětlení všech jevů, které existují. Já sám nejsem schopen patřičně vysvětlit princip fungování homeopatie, ale vím, že funguje, protože jsem si to sám na sobě vyzkoušel."

Tím ale výčet lékařů věřících v alternativní a studiemi nepodloženou medicínu nekončí. Dalším signatářem je anesteziolog Ivan Vondřich. Ten se podle zjištění skeptičky ve své praxi věnuje celostní medicíně ve zdravotnickém zařízení PAIN s.r.o., tedy v ambulanci využívající akupunkturu a homeopatii.

"Dle svých vlastních slov nezavrhuje medicínu klasickou, tedy tu založenou na důkazech, tato slova však vzápětí popírá praxí, v níž využívá metody zcela důkazuprosté - homeopatii, elektroakupunkturu podle Volla, či takzvanou energoinformační medicínu," varuje členka Sisyfa.

Mezi signatáři najdeme i lékaře známé z řady mediálních vystoupení. Jedním z nich je Jan Hnízdil, celostní lékař původně zaměřený na fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci. Jak ale varuje Příplatová, Hnízdil je zároveň "držitelem Bludného balvanu (anticeny Českého klubu skeptiků Sisyfos za pseudovědeckou činnost, pozn. red.) a psychosomatik, od jehož přístupu k psychosomatice se distancovala i Psychosomatická společnost ČLS."

Další kontroverzní, avšak mediálně známou osobou, je psychiatr Radkin Honzák. Ten se dle upozornění skeptičky na svém blogu i v jiných textech věnuje "nepříliš elegantně" lékařské etice, nebo právě homeopatii. Mezi signatáři dále najdeme Jana Pirka, uznávaného odborníka v oblastech chirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, a šéfa stomatologů Romana Šmuclera.

Oba jsou mediálně známí lékaři a ve svých oborech dosahují kvalitních výsledků, nejedná se ale o odborníky na virová onemocnění či jejich šíření napříč populací. Na osoby s absencí této specializace přitom v posledních dnech přímo i nepřímo mířil apel lékařů, například z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, aby se ke epidemiologické situaci nevyjadřovali.

Konspirátor či veterinář? Žádný problém

Předposledním signatářem petice je Jiří Urbánek, který vystudoval veterinářskou školu a věnuje se moderním seberozvojovým filosofiím. Jeho zkušenosti pak dle upozornění skeptičky plynou takřka výhradně z managementu, marketingu a koučingu.

"Poslední podepsaný, David Petrásek, je sice nelékař, zato však zdatný konspirátor, jak se můžete přesvědčit například nahlédnutím do jeho další petice, v jejímž textu se odvolává na texty zpochybňující kauzální souvislost mezi SARS-CoV-2 (virem) a covidem-19 (nemocí), desinformační pseudodokument Plandemic a další desinformační zdroje," upozornila EuroZprávy.cz členka Sisyfa.

Příplatová upozorňuje, že nikdo z lékařů a nelékařů podepsaných pod textem dopisu není odborníkem se specializací týkající se epidemiologie, infektologie, virologie či jiných souvisejících profesí. Dodává, že většina z nich svou praxí navíc prokazuje, že není schopna odlišit funkční lékařské postupy od pseudovědy a šarlatánství.

"Proč na tom ale záleží, není snad rozebírání slabostí oponenta argumentačním klamem ad hominem? V tomto případě vůbec ne – ba naopak, jedná se o odmítnutí argumentačního klamu falešné autority," vysvětluje skeptička.

Ukázková falešná autorita, mistrná líheň argumentačních klamů

Příplatová podotýká, že signatáři záměrně působí na publikum z titulu svého vzdělání. Sama petice se ostatně honosí tím, že jde o dopis lékařů cítících občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi. V textu je navíc uvedeno, že si lékaři údajně uvědomují vážnost situace i zdravotní rizika, jež přináší.

"Petice vznikala prý jako výsledek konsensu lékařů a akademiků, čili odborníků. Jenomže uvedení odborníci rozhodně nemají vzdělání ani praxi v oborech souvisejících s tématem, a jejich schopnost posoudit situaci a protiepidemická opatření je tedy značně limitovaná a odpovídající schopnostem mírně poučeného laika," připomíná skeptička.

"Jde o typickou ukázku falešné autority, která samozřejmě není jediným důvodem k odmítnutí tohoto či libovolného jiného textu, měla by však být prvním varováním, které vás přiměje posuzovat následující text se zvýšenou mírou skepticismu," dodává pro EuroZprávy.cz.

Závěrem členka Sisyfa upozorňuje, že falešná autorita, která je z dopisu patrná již od druhého slova nadpisu, je sice prvním argumentačním klamem, při němž by měli lidé ihned zbystřit, rozhodně ale nejde o klam jediný.

"Naopak. Autoři v tomto případě dokázali vytvořit text sestávající takřka výhradně z argumentačních klamů, což je, nutno jim uznat, výkon skutečně mistrovský," uzavírá Příplatová. Sama petice navíc není nijak právně závazná, protože neobsahuje vlastnoruční podpisy občanů. Příslušné orgány ji tak mohou směle ignorovat, což se v tomto případě také děje.